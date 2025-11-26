Половина сельхозугодий Украины под угрозой из-за перехода на европейские СЗР Сегодня 04:05 — Аграрный рынок

Половина сельхозугодий Украины под угрозой из-за перехода на европейские СЗР

В Украине около 10 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель находятся под риском потери урожайности или нерентабельности из-за возможного рдномоментного введения европейских стандартов относительно средств защиты растений (СЗР).

По результатам трех независимых исследований — Smart Country (ВАР), НУБиП (ЕБА) и HFFA Research (УКАБ) — потенциальные последствия для аграрной отрасли могут быть критическими.

Об этом рассказывает AgroReview

Эксперты прогнозируют, что ежегодные потери урожая могут достигать 14 миллионов тонн, а совокупный экономический ущерб превысит 4,3 миллиарда долларов США. В разрезе основных культур потери составят до 144 долларов с гектара, а падение валовых сборов может достигать 20%. Экспорт пшеницы и подсолнечного масла, по оценкам, снизится на 34%, рапса — на 22%.

Потеря урожая до 14 млн тонн ежегодно;

экономические потери свыше $4,3 млрд;

до 144 $/га убытков по ключевым культурам;

падение валовых сборов до -20%;

снижение экспорта пшеницы и подсолнечного масла на 34%, рапса — на 22%.

«Моделирование на уровне фермерских хозяйств показывает еще более глубокую проблему: 51% фермеров, обрабатывающих 1,4 млн га, не имеют технологических возможностей перейти на более дорогие и более слабые альтернативы. И это неудивительно: когда в определенной культуре 40−80% технологической схемы держится на ключевых препаратах, одномоментный запрет — это не „легкий переход“, а фактическое отключение технологии», — добавляет Владислав Седик, эксперт рынка.

Европейское законодательство требует применения только тех препаратов, которые разрешены в ЕС, тогда как украинские аграрии пользуются широким спектром действующих веществ. До вступления в ЕС Украина должна запретить эти вещества, что создает значительный вызов для аграрного сектора. Ни одна из стран ЕС не внедряла такие ограничения одномоментно, все переходили постепенно.

Профильные ассоциации — Украинский клуб аграрного бизнеса, Европейская Бизнес Ассоциация и Всеукраинский Аграрный Совет — отмечают необходимость добиться для Украины адекватных переходных периодов при переговорах о вступлении в ЕС для введения новых правил использования средств защиты растений.

