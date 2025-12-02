В каких регионах ЕС самый большой объем сельскохозяйственного производства (инфографика) Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

В каких регионах ЕС самый большой объем сельскохозяйственного производства (инфографика)

В 2023 году общий объем сельскохозяйственной продукции ЕС оценивался в 537 млрд евро.

Об этом сообщает ec.europa.

Самый высокий объем

Больше всего производства в Андалусии, Испания (16 миллиардов евро), далее следуют Бретань во Франции (11 миллиардов евро), Везер-Эмс в Германии и Ломбардия в Италии (по 9,8 миллиарда евро каждый), а также Пеи-де-ла-Луар во Франции (9,3 миллиарда евро).

Эта информация взята из региональных данных об экономических счетах для сельского хозяйства по текущим ценам, опубликованным сегодня Евростатом.

Производство овощей и садоводства

В 2023 году стоимость овощей и садоводческой продукции составила 71,5 млрд евро в общем объеме сельскохозяйственного производства ЕС. Это был самый высокий показатель среди всех видов растениеводческой продукции и составил 13,3% общего объема.

​​Андалусии, Испании (5,2 млрд евро) и Южной Голландии в Нидерландах (5,0 млрд евро). Больше информации Среди регионов ЕС стоимость производства овощной и садоводческой продукции в 2023 году была самой высокой вБольше информации по ссылке.

Далее следовали Апулия и Кампания в Италии и Северный Брабант в Нидерландах, каждый из которых произвел продукцию стоимостью 1,8 млрд евро.

Читайте также Половина сельхозугодий Украины под угрозой из-за перехода на европейские СЗР

В общей сложности было 14 регионов ЕС, которые произвели более 1 млрд евро овощной и садоводческой продукции: 5 в Италии, 5 в Нидерландах и 4 в Испании.

Ранее говорилось , что в Украине около 10 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель находятся под риском потери урожайности или нерентабельности из-за возможного одномоментного введения европейских стандартов в отношении средствам защиты растений (СВР). По результатам трех независимых исследований — Smart Country (ВАР), НУБиП (ЕБА) и HFFA Research (УКАБ) — потенциальные последствия для аграрной отрасли могут быть критическими.

Эксперты прогнозируют, что ежегодные потери урожая могут достигать 14 миллионов тонн, а совокупный экономический ущерб превысит 4,3 миллиарда долларов США. В разрезе основных культур потери составят до 144 долларов с гектара, а падение валовых сборов может достигать 20%. Экспорт пшеницы и подсолнечного масла, по оценкам, снизится на 34%, рапса — на 22%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.