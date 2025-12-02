0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких регионах ЕС самый большой объем сельскохозяйственного производства (инфографика)

Аграрный рынок
16
В каких регионах ЕС самый большой объем сельскохозяйственного производства (инфографика)
В каких регионах ЕС самый большой объем сельскохозяйственного производства (инфографика)
В 2023 году общий объем сельскохозяйственной продукции ЕС оценивался в 537 млрд евро.
Об этом сообщает ec.europa.

Самый высокий объем

Больше всего производства в Андалусии, Испания (16 миллиардов евро), далее следуют Бретань во Франции (11 миллиардов евро), Везер-Эмс в Германии и Ломбардия в Италии (по 9,8 миллиарда евро каждый), а также Пеи-де-ла-Луар во Франции (9,3 миллиарда евро).
Эта информация взята из региональных данных об экономических счетах для сельского хозяйства по текущим ценам, опубликованным сегодня Евростатом.

Производство овощей и садоводства

В 2023 году стоимость овощей и садоводческой продукции составила 71,5 млрд евро в общем объеме сельскохозяйственного производства ЕС. Это был самый высокий показатель среди всех видов растениеводческой продукции и составил 13,3% общего объема.
Среди регионов ЕС стоимость производства овощной и садоводческой продукции в 2023 году была самой высокой в ​​Андалусии, Испании (5,2 млрд евро) и Южной Голландии в Нидерландах (5,0 млрд евро). Больше информации по ссылке.
В каких регионах ЕС самый большой объем сельскохозяйственного производства (инфографика)
Далее следовали Апулия и Кампания в Италии и Северный Брабант в Нидерландах, каждый из которых произвел продукцию стоимостью 1,8 млрд евро.
Читайте также
В общей сложности было 14 регионов ЕС, которые произвели более 1 млрд евро овощной и садоводческой продукции: 5 в Италии, 5 в Нидерландах и 4 в Испании.
Ранее говорилось, что в Украине около 10 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель находятся под риском потери урожайности или нерентабельности из-за возможного одномоментного введения европейских стандартов в отношении средствам защиты растений (СВР). По результатам трех независимых исследований — Smart Country (ВАР), НУБиП (ЕБА) и HFFA Research (УКАБ) — потенциальные последствия для аграрной отрасли могут быть критическими.
Эксперты прогнозируют, что ежегодные потери урожая могут достигать 14 миллионов тонн, а совокупный экономический ущерб превысит 4,3 миллиарда долларов США. В разрезе основных культур потери составят до 144 долларов с гектара, а падение валовых сборов может достигать 20%. Экспорт пшеницы и подсолнечного масла, по оценкам, снизится на 34%, рапса — на 22%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок землиАгрорынокАграрии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems