Урожай картофеля в сезоне-2025 в Украине на 50% выше прошлогоднего

В Украине в сезоне-2025 площади под картофелем выросли на 25% против прошлого года, благодаря благоприятным погодным условиям урожайность также была больше на четверть, поэтому можно считать, что урожай второго хлеба украинцев на 50% выше прошлогоднего.
Об этом сообщил директор Института картофелеводства Николай Фурдыга.
«Посчитать, сколько мы производим картофеля, очень просто. Если средняя отпускная из хозяйств цена составляет 8 грн/кг, а в прошлом году она составляла 20 грн/кг, то имеем, думаю, на 50% больше продукции: производственные площади расширились на 25% и урожай благодаря погодным условиям вырос на 25%», — сказал он на конференции «Состояние развития картофельной отрасли и потенциал перерабатывающего предприятия на Волыни».
Фурдыга отметил, что Украина не нуждается в таком объеме выращенного картофеля даже в случае его глубокой переработки.
Комментируя импорт Украиной в 2024—2025 маркетинговом году картофеля в объеме более 123 тыс. тонн, ученый пояснил, что этот рекордный объем реализации за границу был вызван нестандартными погодными условиями — в 2024 году в Украине была «рекордная» засуха.
Поэтому государство вынуждено было импортировать картофель для удовлетворения внутренних продовольственных нужд. Европейские страны охотно поставляли в Украину продукцию, учитывая ее привлекательную цену. При этом картофель из Египта не был доминирующим на рынке, а занимала свою традиционную нишу в межсезонье, отметил он.
Кроме того, Украина традиционно импортирует из Европейского Союза семенной картофель от ведущих селекционных компаний, напомнил директор Института картофелеводства.
Фурдыга констатировал, что в Украине с начала войны наблюдается тенденция сокращения выращивания картофеля в домохозяйствах и расширения производственных площадей под культурой в фермерских хозяйствах и даже в агрохолдингах. Подобную тенденцию он объяснил выездом населения из сел за границу и мобилизацией.
«Например, в Винницкой, Житомирской областях есть села, где домохозяйства сажали раньше по 30 га картофеля, и сейчас если сажают 2 га, то это еще хорошо», —
отметил он и добавил, что для домохозяйств выращивание картофеля становится неприбыльным и трудоемким.

Долю отечественных сортов картофеля в общегосударственном производстве Фурдыга оценил на уровне около 10−12%, учитывая, что их выращивают в основном малые производители и домохозяйства.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
