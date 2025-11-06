Украина второй год подряд станет крупнейшим экспортером малины в Европе Сегодня 22:37 — Аграрный рынок

Украина второй год подряд станет крупнейшим экспортером малины в Европе

Украина последние лет восемь очень активно наращивает экспорт замороженной малины, и 2025 год не станет исключением.

Об этом в интервью SEEDS заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

«Я думаю, что мы уже второй год подряд являемся крупнейшими экспортерами малины в Европе, опередив и Польшу, и Сербию. Вероятно, мы второй год подряд зайдем на первое место по экспорту малины в ЕС», — прогнозирует он.

И добавляет, что окончательной статистики относительно этого у ассоциации нет, но есть информация, которая подтверждает такие догадки.

«Поэтому по малине все очень хорошо и выглядит очень перспективно», — подчеркнул Баштанник.

Он отметил, что цена на малину в этом году примерно на 20% выше, чем в прошлом.

«Есть потери, может быть, в 20%. Это связано с тем, что первая волна побегов ремонтантной малины весной получила повреждения от заморозков. Учитывая эту ситуацию, первую волну урожая не собрали. Это и составило указанные 20%. Остальные урожаи малины в Украине не пострадали», — резюмировал специалист.

