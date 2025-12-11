В Украине стартовал отбор небанковских учреждений для финансирования аграриев (подробности) Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства запускает пилотный проект по отбору небанковских финансовых учреждений для финансирования агропроизводителей с земельным банком до 500 гектаров.

Об этом сообщила пресс-служба министерства

В рамках проекта небанковские финучреждения смогут предоставлять сельхозпроизводителям кредиты с частичным покрытием портфельными гарантиями Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Фонд будет покрывать до 50% задолженности по таким кредитам. Общий лимит гарантий составляет 80 млн грн.

Для участия в отборе кредитные союзы и финансовые компании должны соответствовать определенным требованиям, включая действующую лицензию на предоставление средств в кредит, подать письменное обращение в произвольной форме (письмо или заявление), а также документы, предусмотренные обнародованным на сайте министерства положением

Отбор учреждений продлится до полного исчерпания общего лимита гарантий, но не позднее 30 января 2026 года.

