В Украине стартовал отбор небанковских учреждений для финансирования аграриев (подробности)
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства запускает пилотный проект по отбору небанковских финансовых учреждений для финансирования агропроизводителей с земельным банком до 500 гектаров.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В рамках проекта небанковские финучреждения смогут предоставлять сельхозпроизводителям кредиты с частичным покрытием портфельными гарантиями Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Фонд будет покрывать до 50% задолженности по таким кредитам. Общий лимит гарантий составляет 80 млн грн.
Для участия в отборе кредитные союзы и финансовые компании должны соответствовать определенным требованиям, включая действующую лицензию на предоставление средств в кредит, подать письменное обращение в произвольной форме (письмо или заявление), а также документы, предусмотренные обнародованным на сайте министерства положением.
Отбор учреждений продлится до полного исчерпания общего лимита гарантий, но не позднее 30 января 2026 года.
Как сообщалось, Минэкономики утвердило 157 новых заявок на общую сумму 875,9 млн грн, поданных в последнюю волну их приема на участие в программе «Гранты для перерабатывающих предприятий».
