Почему картофель в Украине всегда будет дороже, чем в ЕС

Аграрный рынок
44
Низкая цена на картофель в Украине сейчас — это едва ли не себестоимость овоща. Однако в целом картофель на внутреннем рынке будет всегда дороже, чем в Европе.
Об этом рассказал изданию Seeds коммерческий директор голландской компании по хранению овощей Van Dijk Technics Андрей Марущак.
«В Польше или Нидерландах фермеры получают от государства дотации — в то время как нашим фермерам приходится работать за собственные деньги. Ведь ни льготного кредитования, ни каких-то специальных условий у наших производителей нет», — объясняет эксперт.
Низкую стоимость картофеля сейчас Марущак связывает с резким расширением площадей под овощ по сравнению с прошлым годом.
«Есть компании, которые увеличили свои посадки картофеля в два раза. То есть плюс 100%. На волне прошлогодней цены в 38 гривен они решили, что в этом году история повторится, и снова удастся заработать», — говорит специалист.
Однако в этом году повлияла и погода, сильно поспособствовавшая хорошему урожаю — причем не только в Украине, но и по всей Европе в целом. Поэтому цена картофеля в ближайшие месяцы будет оставаться низкой. Однако с определенного момента снова начнет расти.
«Уже в марте, апреле, мае нового года цены на картофель снова начнут расти. Не сильно, но будут. В это время к нам картошку начнут поставлять из соседней Польши, потому что в Польше с качеством проблем нет. А почему у них нет проблем? У них достаточно много высококачественных хранилищ», — отмечает Марущак.
Наличие хранилищ позволит европейским аграриям хранить картофель до середины лета без потери качества, а затем продавать его в Украину по выгодным для себя ценам.
Недавно писали, что в Украине в сезоне-2025 площади под картофелем выросли на 25% против прошлого года, благодаря благоприятным погодным условиям урожайность также была больше на четверть, поэтому можно считать, что урожай второго хлеба украинцев на 50% выше прошлогоднего.
По материалам:
Finance.ua
АгрорынокАграрии
