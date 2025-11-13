0 800 307 555
Земля или недвижимость: какой актив наиболее выгоден для инвестирования

Личные финансы
22
Вы начинающий инвестор и думаете, куда же вложить свои деньги? Или хотите выйти из своего действующего инструмента, чтобы вложиться во что-то другое? Как насчет земли или недвижимости?
Именно об этих двух видах активов, их плюсах и минусах, говорили эксперты во время конференции «Жить на проценты».
Отметим, что дискуссия проходила в формате «батла» — то есть два инвестора из каждого актива, в который они инвестируют, пытались доказать, почему следует выбирать именно их инструмент.
Сразу возникает вопрос: какую же долю портфеля они формируют из того актива, в который верят больше всего? Специалисты единогласно заявили, что этот актив является основой их портфеля и составляет более 80%.
Интересно, что представители «земли», которыми выступали соучредитель «Первого земельного инвестиционного фонда», сервиса земельных инвестиций Zeminvest и маркета земли Доброзем Александр Черный и эксперт по земельным инвестициям, инвестор Фонда Грунтовно и ZemliaUA Сергей Крамаренко, ранее активно вкладывались именно в недвижимость. Однако сейчас их стратегия уже сформирована на стороне сельскохозяйственной земли.
«До 2021 года я был самым большим фанатом недвижимости, а вот после — уже фанатом земли. Ни во что после 2021 года я не инвестирую больше, чем в аграрную землю», — сказал Крамаренко.
Черный, в свою очередь, отметил, что большинство его активов сформировано именно в земле. В этом году он еще был на рынке недвижимости, однако решил выйти из нее и сосредоточился полностью на земле.
Что касается представителей недвижимости, то они какое-то время тоже были «по ту сторону». Так, коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук отметил, что в прошлом году у него были попытки инвестировать в землю, но впоследствии он понял, что все же больше верит в недвижимость.
А почему именно инвесторы выбрали тот вид актива, в который сейчас вкладываются больше всего?
Так, основатель группы компаний Ribas Hotels Group, гостиничный девелопер, автор книги «Больше чем сервис» и «Больше чем команда» Артур Лупашко отметил, что он в недвижимости испытывает определенное чувство контроля над ней.
«Оно физически существует. Я чувствую контроль над тем, что могу разорвать контракт, могу самостоятельно пользоваться этим объектом недвижимости, могу кому-то сдать за меньшую или большую аренду», — сказал он.
Интересное сравнение рынка земли и недвижимости дал Черный, заявивший, что сейчас земля находится в 1995 году, тогда как недвижимость в 2025-м. Как следствие, это позволяет земле потенциально вырасти вдвое или даже втрое. Также считает, что земля сейчас находится в начале развития и Крамаренко.
«Рынок земли в начале, поэтому мы только сейчас начали чувствовать классический инвестиционный спрос на землю. Земля значительно недооценена. Сегодня земля — калька 90-х годов, когда есть возможность взять очень ценный актив по очень умеренной цене. И на сегодняшний день спрос на землю в разы превышает ее предложение», — отметил эксперт по земельным инвестициям.
Также Крамаренко добавил, что ставку нужно делать именно на сельхозземлю, ведь она производит аграрную продукцию с выходом на экспорт.
Если же брать землю в целом, то инвестор отметил, что за год рынок земли продемонстрировал рост, которого никто даже не ждал, поэтому потенциал стоимости земли даже на половину не исчерпан.
Сравнивая землю и недвижимость в начале полномасштабного вторжения, Крамаренко предпочел первый инструмент.
«У меня была связка ключей от квартир в Житомире, но никто там не жил. А что касается земли, то проезжая мимо поля в начале 2022 года, я видел, как все поля засеяны, на всех полях собирают урожай и есть зерновой коридор», — отметил он.
Если же говорить о недвижимости, именно о доходной жилой, то Бойчук выделил несколько факторов, которые говорят в пользу этого вида актива:
1). Доступность (от 3 тыс. долларов).
2). Легкое масштабирование (+1 тыс. гривен до инвестирования — и уже получаешь доход).
3). Отсутствие затрат времени.
4). Ликвидность.
Впрочем, каждое направление имеет свои риски и минусы. И тут спикеры тоже были единогласны: все отметили фактор войны. Кроме того, по мнению Александра Черного, на недвижимость можно без проблем поехать и посмотреть. Но этого нельзя сделать с землей.
Что касается недвижимости, то, как отметил Бойчук, ключевой риск для доходной недвижимости — отсутствие дохода и отсутствие арендатора. По его мнению, чтобы такого не произошло, нужно улучшать сервис.
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
Инвестиции
