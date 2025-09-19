0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕК предлагает предоставить Украине заем на послевоенное восстановление, который Киев вернет только после выплаты репараций

Казна и Политика
1
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о намерении предложить предоставление Украине с помощью наличных остатков от обездвиженных российских активов займа на восстановление после завершения войны, которые будут возвращены Киевом только после того, как россия выплатит все репарации.
Соответствующее заявление она сделала в пятницу в видеоформате в части, касающейся обездвиженных российских активов.
Читайте также
«Мы должны четко осознавать, что это война россии, и виновник должен за нее расплатиться. С помощью наличных остатков, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине заем на репарации. Сами активы будут нетронуты, а риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как россия выплатит репарации. Вскоре мы выдвинем свое предложение», — сказала она.
Фон дер Ляен также сообщила, что предложенный 19-й пакет санкций для рф ЕС согласовывает с партнерами по G7.
«Это происходит под руководством канадского председательства. А чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу, мы также работаем с коалицией желающих», — добавила президент ЕК.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems