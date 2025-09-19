ЕК предлагает предоставить Украине заем на послевоенное восстановление, который Киев вернет только после выплаты репараций
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о намерении предложить предоставление Украине с помощью наличных остатков от обездвиженных российских активов займа на восстановление после завершения войны, которые будут возвращены Киевом только после того, как россия выплатит все репарации.
Соответствующее заявление она сделала в пятницу в видеоформате в части, касающейся обездвиженных российских активов.
«Мы должны четко осознавать, что это война россии, и виновник должен за нее расплатиться. С помощью наличных остатков, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине заем на репарации. Сами активы будут нетронуты, а риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как россия выплатит репарации. Вскоре мы выдвинем свое предложение», — сказала она.
Фон дер Ляен также сообщила, что предложенный 19-й пакет санкций для рф ЕС согласовывает с партнерами по G7.
«Это происходит под руководством канадского председательства. А чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу, мы также работаем с коалицией желающих», — добавила президент ЕК.
