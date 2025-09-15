Еврокомиссия предлагает новую схему использования российских активов на поддержку Украины Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Еврокомиссия предлагает новую схему использования российских активов на поддержку Украины

Европейская комиссия рассматривает возможность направления миллиардов евро замороженных российских активов на поддержку Украины в виде репарационных кредитов, обеспеченных долговыми расписками ЕС.

Об этом пишет Рolitico.

Идея, которую в Брюсселе называют «юридически креативной», позволила бы открыть дополнительное финансирование для украинского бюджета без прямой конфискации активов, что могло бы повлечь за собой правовые риски.

Как будет работать схема

В настоящее время в ЕС заморожено около 200 млрд евро российских активов, большинство из которых хранится в клиринговой компании Euroclear.

По замыслу, средства, поступающие от погашения активов в Euroclear, должны размещаться на счетах в Европейском центробанке. Вместо этих денег могут быть выпущены краткосрочные облигации без купона, гарантированные странами ЕС. Это позволило бы привлечь финансирование для Украины уже сейчас, а возврат кредита должен произойти только после того, как россия выплатит репарации.

Ранее проценты от замороженных российских активов использовали для погашения части кредита G7 на 45 млрд евро для Украины. Теперь Еврокомиссия предлагает создать «репарационный кредит», чтобы закрыть дефицит украинского бюджета, который в следующем году оценивается в 8 млрд евро.

Сложности и риски

Предложение еще не согласовано. Ее обсуждали за закрытыми дверями в Брюсселе на уровне заместителей министров финансов. Пока речь идет только о предварительной поддержке без конкретных обязательств.

В то же время, правительство Бельгии и финансовое учреждение Euroclear неоднократно предупреждали, что использование самих активов может иметь юридические последствия. Поэтому ключевым остается вопрос гарантий от всех стран ЕС, требующий единодушного решения.

Напомним, Европейский Союз искал возможность получить дополнительные миллиарды евро из замороженных российских активов, вкладывая их в более рискованные инструменты. Такой шаг позволит увеличить финансовую помощь Украине, не изымая средства напрямую.

