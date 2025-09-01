В ЕС объяснили, в каком случае россия может вернуть свои замороженные активы — Finance.ua

В ЕС объяснили, в каком случае россия может вернуть свои замороженные активы Сегодня 11:00

Даже в случае прекращения огня россия не сможет вернуть себе замороженные в ЕС активы, пока не выплатит Украине репарации.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в формате Гимних в Копенгагене, передает Укринформ.

«Нам нужно глубоко погрузиться в тему замороженных активов. Есть за и против. Есть определенные чувствительные моменты, но следует аргументированно обсудить возможные риски. Конечно, должна быть стратегия выхода из кризиса, но мы даже не можем вообразить, что в случае прекращения огня эти активы вернут россии без того, чтобы она выплатила репарации», — сказала она.

По словам Каллас, несмотря на усилия международной дипломатии и идеи организации переговоров на высоком уровне, россия «показывает, что не хочет мира».

Напомним, Европейский Союз оставит замороженными 210 миллиардов евро российских активов, по меньшей мере, до конца 2025 года. Прибыли от этих средств будут и далее передаваться на поддержку Украины. Первый транш в размере 3 миллиардов евро Украина получила в январе 2025 года. Последующие выплаты по 1 миллиарду евро поступали в марте, апреле, мае и июне. Выплаты будут продолжаться в течение всего года.

Кроме того, Европейский Союз ищет возможность получить дополнительные миллиарды евро из замороженных российских активов, вкладывая их в более рискованные инструменты. Такой шаг позволит увеличить финансовую помощь Украине без прямой конфискации средств.

По мнению главы Национального банка Украины Андрея Пышного, обездвиженные российские активы могут помочь снизить стоимость интеграции Украины в Европейский Союз, если они будут использованы для финансирования восстановления.

