Лучшие новые авто 2025 года, которые можно выгодно перепродать (фото)

Эксперты выделили несколько моделей седанов и внедорожников, которые стоят своих денег. Эти автомобили отличаются комфортом и плавностью езды и отличаются долгосрочным качеством.

Лучшие новые автомобили 2025−2026 годов назвал со ссылкой на данные американской компании по оценке транспортных средств и исследований автомобильной промышленности Kelley Blue Book и комментарии автоэкспертов сайт GoBankingRates. Авторы материала собрали авто, стоимость которых не превышает 50 000 долларов.

Honda Accord

По словам владельца автомастерской Lakeview Automotive Тони Бернса, Honda Accord является одним из самых популярных автомобилей в США.

«Honda Accord был отличным выбором на протяжении многих лет. Модель 2025 года не исключение», — отметил Бернс.

Он добавил, что этот седан плавно ездит, экономно использует горючее и имеет просторный салон, а также отличается надежностью, что делает его отличным выбором.

Фото: Honda

Бернс рассказал, что Honda Accord 2025 имеет множество технологий, и при этом эту модель не сложно ремонтировать и можно перепродать за хорошую цену.

Toyota Camry

Другой популярный седан, на который рекомендует обратить внимание Бернс — Toyota Camry 2025 года. С текущего года эта модель доступна только в гибридной версии, и автоэксперт считает, что это может быть плюсом.

«Она выглядит стильно, хорошо управляется и невероятно эффективна», — сказал Тони Бернс.

Подобно Honda Accord, Toyota Camry имеет плавный ход и комфортный салон, и ее так же можно выгодно перепродать.

Honda Pilot

Более дорогим вариантом качественного нового авто экспертка автомобильной отрасли из AutoInsurance.org Мелани Массон назвала внедорожник Honda Pilot.

По словам Массона, эта модель имеет роскошный интерьер просторного салона и будет надежным выбором для семьи или людей, имеющих много друзей.

«Он отлично подходит для людей, которые хотят иметь автомобиль в течение длительного времени, потому что вы, вероятно, получите 10 лет надежной службы», — отметила эксперт.

Фото: Flickr

Она добавила, что этот внедорожник оснащен системой безопасности Honda Sensing, входящей в стандартную комплектацию всех автомобилей бренда.

«Это превышает отраслевые стандарты и помогает сделать Pilot одним из самых безопасных автомобилей на дороге», — пояснила Массон.

Hyundai Ioniq 5

Также среди лучших новых автомобилей эксперты выделили электромобиль Hyundai Ioniq 5 2026 года выпуска — по версии Kelley Blue Book он занимает второе место среди электрических внедорожников. По оценке специалистов, этот электрокар уступает качеством только большему и более дорогому Hyundai Ioniq 9.

Фото: Hyundai

Благодаря функции быстрой зарядки аккумулятор этой модели можно зарядить от 10% до 80% всего за 20 минут — это преимущество может пригодиться при отключении света.

