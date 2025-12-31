0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Subaru анонсировала новые спортивные авто

Технологии&Авто
12
Subaru анонсировала новые спортивные авто
Subaru анонсировала новые спортивные авто
Subaru сделает ставку на спортивный характер на Токийском автосалоне 2026 года, сместив акцент с внедорожной тематики на управляемость, скорость и трековые доработки.
Об этом сообщает Carscoops.

Что известно о новых спортивных автомобилях Subaru

Компания подтвердила участие шести автомобилей, среди которых три специальные версии серийных моделей и три машины, созданные для автоспорта и ралли.
Читайте также
Центральное место в экспозиции займут два ярко-желтых автомобиля — WRX и Levorg в исполнении с длинным названием STI Sport R-Black Limited II STI Performance edition.
Subaru анонсировала новые спортивные авто
Обе модели получили новый цвет Sunrise Yellow, черные матовые 18-дюймовые колесные диски и затемненные декоративные элементы, в частности решетку радиатора, зеркала и антенну на крыше.
В салоне установлены спортивные кресла Recaro с желтой перфорацией, черной прострочкой и вставками из материала, похожего на замшу, вокруг приборной панели.
Subaru анонсировала новые спортивные авто
Хотя изменения в мощности или настройках подвески не заявлены, Subaru отмечает, что оба автомобиля оснащены фирменными аксессуарами и компонентами STI Performance.

Impreza ST-H STI Performance Edition Plus

Еще одной премьерой станет Impreza ST-H STI Performance Edition с пакетом обвеса Plus. Модель базируется на комплектации ST-H, но дополнена элементами STI Performance, которые призваны улучшить управляемость и придать авто более агрессивный вид.
Читайте также
Несмотря на то, что на официальных изображениях автомобиль показан в традиционном синем цвете Subaru, на стенде его представят в черном исполнении с контрастными красными акцентами в интерьере.
Subaru анонсировала новые спортивные авто
Неожиданной деталью стало то, что эту Impreza планируют разыграть среди посетителей автосалона — автомобиль достанется одному из гостей, которые заполнят опрос.
Кроме серийных моделей, Subaru привезет в Токио три автомобиля для автоспорта. Наиболее интригующей новинкой станет полностью новая машина для сезона Super Taikyu Series 2026 года.
Компания пока не раскрывает технических характеристик, но подтверждает, что автомобиль будет работать на углеродно-нейтральном топливе, будет иметь высокие динамические показатели и служит платформой для испытания технологий следующего поколения.
Читайте также
К нему присоединится обновленный BRZ GT300, подготовленный к возвращению в чемпионат Super GT, где Subaru рассчитывает снова сразиться за титул впервые с 2021 года.
Третьим спортивным экспонатом станет модернизированный раллийный WRX VBH для класса JN-1 Всеяпонского раллийного чемпионата.
Впрочем, на этом сюрпризы не заканчиваются. К открытию автосалона 9 января Subaru обещает серию тизеров. В первом появляется синий WRX STI S4 с характерным звуком механической коробки передач.
Ожидается, что эта версия пополнит японскую линейку бренда в течение 2026 года, а подробности станут известны уже в ближайшие дни.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems