Subaru откладывает планы по электрификации модельной линейки
Subaru присоединяется к Toyota и Honda, и планирует отложить ключевые проекты, касающиеся электромобилей, чтобы сосредоточиться на гибридах и эффективных двигателях внутреннего сгорания.
После публикации результатов за второй квартал этой недели Subaru заявила, что корректирует свои запланированные инвестиции в размере 9,7 миллиарда долларов, предназначенных для электромобилей. Subaru направляет часть средств, изначально запланированных на электромобили, на разработку новых гибридных автомобилей и автомобилей с ДВС.
«Учитывая растущий спрос на гибриды и переоценку двигателей внутреннего сгорания, целесообразно отложить полномасштабные инвестиции в массовое производство электромобилей», — заявил президент Subaru Атусуши Осаки.
Известно, что Subaru уже инвестировала 1,9 млрд долларов из запланированного финансирования. Несмотря на изменения, планы Subaru по запуску четырех новых электрических внедорожников в рамках партнерства с Toyota остаются.
Также отмечается, что прибыль Subaru пострадала от новых автомобильных тарифов администрации Трампа на 1 миллиард долларов. В ответ на изменения Subaru принимает контрмеры для сокращения расходов в размере 1,3 миллиарда долларов к 2030 году.
