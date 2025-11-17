Subaru откладывает планы по электрификации модельной линейки Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Subaru присоединяется к Toyota и Honda, и планирует отложить ключевые проекты, касающиеся электромобилей, чтобы сосредоточиться на гибридах и эффективных двигателях внутреннего сгорания.

После публикации результатов за второй квартал этой недели Subaru заявила, что корректирует свои запланированные инвестиции в размере 9,7 миллиарда долларов, предназначенных для электромобилей. Subaru направляет часть средств, изначально запланированных на электромобили, на разработку новых гибридных автомобилей и автомобилей с ДВС.

«Учитывая растущий спрос на гибриды и переоценку двигателей внутреннего сгорания, целесообразно отложить полномасштабные инвестиции в массовое производство электромобилей», — заявил президент Subaru Атусуши Осаки.

Известно, что Subaru уже инвестировала 1,9 млрд долларов из запланированного финансирования. Несмотря на изменения, планы Subaru по запуску четырех новых электрических внедорожников в рамках партнерства с Toyota остаются.

Также отмечается, что прибыль Subaru пострадала от новых автомобильных тарифов администрации Трампа на 1 миллиард долларов. В ответ на изменения Subaru принимает контрмеры для сокращения расходов в размере 1,3 миллиарда долларов к 2030 году.

