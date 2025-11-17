Маск анонсировал масштабное обновление ИИ Grok для соцсети X Сегодня 01:34 — Технологии&Авто

Маск анонсировал масштабное обновление ИИ Grok для соцсети X

Глава соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что уже в следующем месяце нейросеть Grok получит возможность обрабатывать весь объем контента платформы — около 100 млн публикаций в сутки, включая тексты, изображения и видео, независимо от размера и популярности аккаунта.

По словам Маска, обновленная система рекомендаций будет оценивать публикации по качеству и содержательной ценности, а не по количеству подписчиков или ругательств. Такой подход стал возможным благодаря использованию продвинутых моделей искусственного интеллекта и масштабной инфраструктуре графических процессоров.

Ожидается, что обновление существенно улучшит персонализацию ленты для пользователей X, сделав рекомендации более точными, разнообразными и независимыми от влияния крупных аккаунтов.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд, а в следующем году он провел ребрендинг соцсети, выбрав в качестве названия X. За эти три года миллиардер провел масштабную реорганизацию внутри компании, а также открыл компанию xAI, которая разрабатывает ИИ Grok, интегрированный в соцсеть.

iTechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.