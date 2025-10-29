0 800 307 555
ру
Grokipedia заработала: что может предложить конкурент «Википедии» от Маска

Технологии&Авто
23
В понедельник Илон Маск запустил Grokipedia, альтернативу «Википедии» на основе ИИ.
Это произошло вскоре после того, как в прошлом месяце миллиардер заявил в X, что его команда xAI создает нечто, что станет «значительным усовершенствованием Википедии».
Grokipedia.com заработал в понедельник днем, но некоторые пользователи сообщили, что столкнулись с ошибками на сайте, пишет Business Insider.
Страница имеет поисковую строку на темном фоне, ее шрифт напоминает стилистику «Википедии» и ChatGPT. На главной странице сайта указано, что Grokipedia имеет «версию v0.1» и содержит 885 279 статей.
Для сравнения, Википедия сообщила на своем сайте, что по состоянию на вторник в англоязычной версии было 7 081 705 статей.
Grokipedia не имеет украиноязычной версии. Например, когда вводишь слово «Украина», сайт показывает 33 результата только на английском.
Этот проект является очередной попыткой Маска бросить вызов платформам, которые он считает политически пристрастными. Когда-то Маск был сторонником «Википедии», но в последние несколько лет обвинял ее в продвижении либеральных взглядов и в январе призвал подписчиков «прекратить финансирование „Википедии“, пока не будет восстановлен баланс».
