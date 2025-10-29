Альтман разрабатывает неинвазивный мозговой интерфейс в качестве альтернативы Neuralink Маска Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман работает над интерфейсом «мозг-компьютер», который сможет соединяться с мозгом с помощью звуковых волн без хирургического вмешательства.

Как пишет Android Headlines, проект возглавляет биомолекулярный инженер Михаил Шапиро, специализирующийся на неинвазивных методах нейрокоммуникации.

Шапиро присоединился к Merge Labs — стартапу, который основали Альтман и Алекс Блания. Компания пока не раскрывает деталей, но, учитывая исследования Шапиро, технология может использовать звуковые волны или магнитные поля для связи между мозгом и компьютером.

Альтернатива Neuralink

Такое решение может стать более безопасной альтернативой Neuralink, компании Илона Маска, где для установки имплантата нужна операция на мозге. Neuralink уже тестирует импланты на людях, но подход Маска остается инвазивным и вызывает беспокойство по поводу рисков для здоровья.

Merge Labs пока не раскрывает сроки запуска или прототипов устройства. Если технологию удастся реализовать, она может стать первым практическим шагом по безоперационной связи между мозгом и искусственным интеллектом.

