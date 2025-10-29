Почему отказ от подписания постановления ПДД не отменяет штраф Сегодня 04:32 — Технологии&Авто

Почему отказ от подписания постановления ПДД не отменяет штраф

Многие водители считают, что если не подписывать постановление о нарушении ПДД, его нельзя будет исполнить. На первый взгляд это кажется логичным, однако на практике такая позиция большая ошибка.

Полицейский в соответствии со статьей 283 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) имеет право произвести запись об отказе водителя от получения постановления. Это не отменяет ее действия, а лишь фиксирует факт отказа от ознакомления с документом.

Если водитель не берет копию постановления, полиция обязана отправить его по почте по месту жительства. На практике инспекторы часто этого не делают, считая, что уведомление уже не нужно, и в результате водитель не знает реквизиты штрафа и не может его уплатить или обжаловать. Такое поведение противоречит статье 285 КУоАП, прямо предусматривающей вручение или отправку постановления лицу.

Без копии постановления водитель лишен возможности действовать: у него нет реквизитов для оплаты и он не знает сроки для обжалования. По статье 287 КУоАП срок обжалования начинается с момента вручения документа, а его отсутствие ограничивает право на защиту.

Если штраф не уплачен в течение 15 дней, материалы передают исполнительной службе, которая может взыскать двойную сумму, добавить расходы и наложить арест на счета или запрет выезда за границу. Часто водитель даже не знает о начисленном долге, но адвокаты успешно оспаривают такие взыскания из-за отсутствия вручения постановления.

Получение копии постановления не означает признания вины, а только фиксирует ознакомление с документом. Это позволяет быстро обратиться к адвокату, подготовить жалобу и получить информацию об инспекторе, основаниях составления и размере штрафа. В случаях нарушений со стороны полиции адвокат может обжаловать постановление в суде в установленные сроки, защитив водителя от удвоенного штрафа и исполнительного производства.

Специалисты советуют не спорить при вынесении постановления, а получить его копию и при необходимости обращаться к адвокату. Если в постановлении есть ошибки или нет доказательств нарушения, жалоба в суд подается в течение 10 дней по статье 288 КУоАП, что позволяет защитить водительские права и избежать финансовых последствий.

