Из-за ИИ в Кремниевой долине возвращаются к 72-часовой неделе

В Кремниевой долине снова приобретает популярность режим «9−9-6» — работа с 9:00 до 21:00 шесть дней в неделю, что означает 72-часовую рабочую неделю. Такой график ранее распространялся в Китае, а сейчас в него возвращаются компании, борющиеся за лидерство в сфере ИИ.

Об этом сообщает издание Axios.

Возврат к жестким графикам

Компании, борющиеся за лидерство в сфере искусственного интеллекта, все чаще требуют от работников 72-часовой рабочей недели.

Еще несколько лет назад компании Кремниевой долины сосредотачивались на благосостоянии работников, балансе между работой и жизнью и привлечении профсоюзов.

Сегодня ситуация меняется: рынок труда нестабильный, часть госработников не получают зарплаты, а офисы снова заполняются.

Стартапы открыто заявляют о необходимости длительного рабочего дня.

По данным Axios, стартап Sonatic в этом году опубликовал вакансию, предусматривающую работу семь дней в неделю. Компания предлагает бесплатное жилье и подписку на приложение для знакомств Raya.

По данным компании Ramp, в Сан-Франциско вырос уровень корпоративных заказов еды на выходных — признак того, что все большее число работников приходят в офис и в субботу.

100-часовая неделя и «режим 0−0-2»

Издание Wall Street Journal пишет, что ведущие исследователи в сфере ИИ работают по 100 часов в неделю, шутя о режиме «0−0-2» — работа с полуночи до полуночи с двухчасовым перерывом на выходных.

Часть из них уже заработала миллионы долларов, однако признаются, что у них нет времени потратить эти деньги.

Большинство таких работников — 20-летние люди. Младшее поколение программистов отказывается от вечеринок и отдыха, а живет по лозунгу: «Без алкоголя, без наркотиков, 9−9-6, спорт, ранние браки, правильное питание».

Эксперты предостерегают, что такая «псевдопроизводительность» не повышает эффективность, а лишь приводит к выгоранию.

