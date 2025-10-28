0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто может получить доплаты к электрокарам в Польше — новые правила

Технологии&Авто
16
Кто может получить доплаты к электрокарам в Польше — новые правила
Кто может получить доплаты к электрокарам в Польше — новые правила
20 октября 2025 года в Польше стартовал прием заявок в программу доплат к электромобилям NaszEauto по новым правилам.
Изменения существенно расширяют возможности для получения финансирования, включая новые категории транспортных средств и новых заявителей.
Об этом пишет Yavp.pl.
Самым важным изменением является то, что в программу государственных доплат включили транспортные средства, отличные от легковых автомобилей.
Новые правила также расширяют круг лиц и организаций, которые могут подавать заявки на дофинансирование.

Расширение категорий транспортных средств

Теперь дотации по программе охватывают не только легковые автомобили (М1), но и автобусы (категория М2), имеющие более восьми пассажирских мест, и фургоны (категория N1) — малые грузовые автомобили.
Новые лимиты дофинансирования:
  • для электроавтобусов (М2) лимит поддержки установлен на уровне до 600 000 злотых;
  • для фургонов (N1) — до 70 000 злотых;
  • для легковых электромобилей (М1) остается предыдущий лимит до 40 000 злотых.

Расширение круга заявителей

Кроме физических лиц и индивидуальных предпринимателей, теперь подавать заявки на дофинансирование на покупку электрических транспортных средств смогут:
  • неправительственные организации;
  • учебные заведения;
  • медицинские и попечительские учреждения;
  • национальные парки.
Новые правила призваны ускорить развитие электромобильности в Польше и облегчить доступ к экологическим транспортным средствам для широкого круга лиц и учреждений.

Отмена ограничений по происхождению авто

В новой версии программы отсутствует ограничение в отношении страны происхождения автомобиля. Это означает, что государственные дотации будут распространяться также на автомобили, импортируемые из-за границ Европейского Союза, в частности из Китая или США.
Читайте также

Условия получения дофинансирования для легковых автомобилей

Чтобы получить дотацию на легковой автомобиль, он должен отвечать следующим критериям:
  • быть новым или демонстрационным (с пробегом до 6000 км);
  • не быть ранее зарегистрированным в Польше;
  • его стоимость нетто (без НДС) не должна превышать 225 000 злотых.

Как подать заявку на дофинансирование

Нужно заключить договор покупки, лизинга или долгосрочной аренды (на срок минимум 2 года) авто. После этого перейдите на официальный сайт программы: naszeauto.gov.pl и заполните электронную заявку, добавив в нее сканы необходимых документов (копию договора покупки, лизинга или аренды, технические данные автомобиля, документ, подтверждающий личность). Далее следует ждать рассмотрения заявки, которое обычно длится до 30 дней.
Срок подачи заявок: до 30 апреля 2026 г. или до исчерпания бюджета.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems