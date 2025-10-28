Кто может получить доплаты к электрокарам в Польше — новые правила
20 октября 2025 года в Польше стартовал прием заявок в программу доплат к электромобилям NaszEauto по новым правилам.
Изменения существенно расширяют возможности для получения финансирования, включая новые категории транспортных средств и новых заявителей.
Об этом пишет Yavp.pl.
Самым важным изменением является то, что в программу государственных доплат включили транспортные средства, отличные от легковых автомобилей.
Новые правила также расширяют круг лиц и организаций, которые могут подавать заявки на дофинансирование.
Расширение категорий транспортных средств
Теперь дотации по программе охватывают не только легковые автомобили (М1), но и автобусы (категория М2), имеющие более восьми пассажирских мест, и фургоны (категория N1) — малые грузовые автомобили.
Новые лимиты дофинансирования:
- для электроавтобусов (М2) лимит поддержки установлен на уровне до 600 000 злотых;
- для фургонов (N1) — до 70 000 злотых;
- для легковых электромобилей (М1) остается предыдущий лимит до 40 000 злотых.
Расширение круга заявителей
Кроме физических лиц и индивидуальных предпринимателей, теперь подавать заявки на дофинансирование на покупку электрических транспортных средств смогут:
- неправительственные организации;
- учебные заведения;
- медицинские и попечительские учреждения;
- национальные парки.
Новые правила призваны ускорить развитие электромобильности в Польше и облегчить доступ к экологическим транспортным средствам для широкого круга лиц и учреждений.
Отмена ограничений по происхождению авто
В новой версии программы отсутствует ограничение в отношении страны происхождения автомобиля. Это означает, что государственные дотации будут распространяться также на автомобили, импортируемые из-за границ Европейского Союза, в частности из Китая или США.
Условия получения дофинансирования для легковых автомобилей
Чтобы получить дотацию на легковой автомобиль, он должен отвечать следующим критериям:
- быть новым или демонстрационным (с пробегом до 6000 км);
- не быть ранее зарегистрированным в Польше;
- его стоимость нетто (без НДС) не должна превышать 225 000 злотых.
Как подать заявку на дофинансирование
Нужно заключить договор покупки, лизинга или долгосрочной аренды (на срок минимум 2 года) авто. После этого перейдите на официальный сайт программы: naszeauto.gov.pl и заполните электронную заявку, добавив в нее сканы необходимых документов (копию договора покупки, лизинга или аренды, технические данные автомобиля, документ, подтверждающий личность). Далее следует ждать рассмотрения заявки, которое обычно длится до 30 дней.
Срок подачи заявок: до 30 апреля 2026 г. или до исчерпания бюджета.
