Кто может получить доплаты к электрокарам в Польше — новые правила Сегодня 05:22

20 октября 2025 года в Польше стартовал прием заявок в программу доплат к электромобилям NaszEauto по новым правилам.

Изменения существенно расширяют возможности для получения финансирования, включая новые категории транспортных средств и новых заявителей.

Самым важным изменением является то, что в программу государственных доплат включили транспортные средства, отличные от легковых автомобилей.

Новые правила также расширяют круг лиц и организаций, которые могут подавать заявки на дофинансирование.

Расширение категорий транспортных средств

Теперь дотации по программе охватывают не только легковые автомобили (М 1 ), но и автобусы (категория М 2 ), имеющие более восьми пассажирских мест, и фургоны (категория N1) — малые грузовые автомобили.

Новые лимиты дофинансирования:

для электроавтобусов (М 2 ) лимит поддержки установлен на уровне до 600 000 злотых;

) лимит поддержки установлен на уровне до 600 000 злотых; для фургонов (N1) — до 70 000 злотых;

для легковых электромобилей (М 1 ) остается предыдущий лимит до 40 000 злотых.

Расширение круга заявителей

Кроме физических лиц и индивидуальных предпринимателей, теперь подавать заявки на дофинансирование на покупку электрических транспортных средств смогут:

неправительственные организации;

учебные заведения;

медицинские и попечительские учреждения;

национальные парки.

Новые правила призваны ускорить развитие электромобильности в Польше и облегчить доступ к экологическим транспортным средствам для широкого круга лиц и учреждений.

Отмена ограничений по происхождению авто

В новой версии программы отсутствует ограничение в отношении страны происхождения автомобиля. Это означает, что государственные дотации будут распространяться также на автомобили, импортируемые из-за границ Европейского Союза, в частности из Китая или США.

Условия получения дофинансирования для легковых автомобилей

Чтобы получить дотацию на легковой автомобиль, он должен отвечать следующим критериям:

быть новым или демонстрационным (с пробегом до 6000 км);

не быть ранее зарегистрированным в Польше;

его стоимость нетто (без НДС) не должна превышать 225 000 злотых.

Как подать заявку на дофинансирование

Нужно заключить договор покупки, лизинга или долгосрочной аренды (на срок минимум 2 года) авто. После этого перейдите на официальный сайт программы: naszeauto.gov.pl и заполните электронную заявку, добавив в нее сканы необходимых документов (копию договора покупки, лизинга или аренды, технические данные автомобиля, документ, подтверждающий личность). Далее следует ждать рассмотрения заявки, которое обычно длится до 30 дней.

Срок подачи заявок: до 30 апреля 2026 г. или до исчерпания бюджета.

