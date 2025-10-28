0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие цвета авто самые популярные в Украине — статистика

Технологии&Авто
55
Какие цвета авто самые популярные в Украине — статистика
Какие цвета авто самые популярные в Украине — статистика
Автомобили серого цвета остаются самыми популярными среди покупателей новых автомобилей в Украине в 2025 году.
Об этом сообщает Укравтопром.
По статистике, за девять месяцев 2025 года 34% всех проданных новых легковушек имели серую окраску. Чаще всего в этом цвете выбирали BYD Song Plus.
Белый цвет занял второе место с долей 30%. Самой популярной моделью среди белых автомобилей стал Renault Duster.
Классический черный выбрали 17% покупателей. В этом цвете наиболее часто регистрировали Toyota Land Cruiser Prado.
На синие автомобили приходится около 6% продаж, и здесь лидирует Audi Q4.
Замыкает пятерку зеленая расцветка — чуть менее 6% новых авто, среди которых снова выделяется Renault Duster.
Ранее Finance.ua сообщал, что в сентябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 15,5 года. Этот показатель существенно отличается в зависимости от региона: от 11 лет в столице до 19 лет на юге и востоке страны.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems