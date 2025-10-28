Какие цвета авто самые популярные в Украине — статистика Сегодня 06:32 — Технологии&Авто

Какие цвета авто самые популярные в Украине — статистика

Автомобили серого цвета остаются самыми популярными среди покупателей новых автомобилей в Украине в 2025 году.

Об этом сообщает Укравтопром.

По статистике, за девять месяцев 2025 года 34% всех проданных новых легковушек имели серую окраску. Чаще всего в этом цвете выбирали BYD Song Plus.

Белый цвет занял второе место с долей 30%. Самой популярной моделью среди белых автомобилей стал Renault Duster.

Классический черный выбрали 17% покупателей. В этом цвете наиболее часто регистрировали Toyota Land Cruiser Prado.

На синие автомобили приходится около 6% продаж, и здесь лидирует Audi Q4.

Замыкает пятерку зеленая расцветка — чуть менее 6% новых авто, среди которых снова выделяется Renault Duster.

Ранее Finance.ua сообщал , что в сентябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 15,5 года. Этот показатель существенно отличается в зависимости от региона: от 11 лет в столице до 19 лет на юге и востоке страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.