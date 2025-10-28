0 800 307 555
200 тыс. пробега: как сохранить автомобиль в хорошем состоянии

Технологии&Авто
Пробег в 200 тысяч километров — символическая отметка для большинства автомобилей. После нее машина официально переходит в статус «подержанной», но это вовсе не означает, что ее время прошло. Эксперты отмечают: при правильном уходе транспорт может оставаться надежным и комфортным еще много лет.
Речь идет, конечно, о реальных показателях, а не «скрученных» одометрах, которые часто можно встретить на вторичном рынке. Если автомобиль действительно прошел свои честные 200 тысяч километров, стоит немного изменить подход к его обслуживанию.
Прежде всего нужно просмотреть график технического обслуживания. После этого рубежа стандартные интервалы ТО могут быть слишком маленькими. Специалисты советуют сократить период замены моторного масла до 7−10 тысяч километров, чаще проверять рабочие жидкости, ремни, тормозную систему, трубопроводы под капотом и под днищем. Полезно также завести свой бортовой журнал, чтобы фиксировать все виды обслуживания.
Важно обращать внимание на мелочи:
  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,
  • появление вибраций или посторонних звуков.
Такие симптомы могут свидетельствовать об износе топливной системы, турбины или подвески.
Регулярная чистка также играет значительную роль. Зимой следует мыть автомобиль чаще, особенно днище и колесные арки — это поможет избежать коррозии. Кроме того, нужно очищать вентиляционную систему, заменять салонный фильтр и промывать топливную систему.
Автомобили с пробегом более 200 тысяч требуют особого внимания к ключевым узлам: форсункам, турбинам, амортизаторам, системе EGR и DPF у дизелей.
Даже если они работают «внешне нормально», их эффективность может быть снижена. И, конечно, стиль управления тоже не имеет значения. Следует избегать резких стартов и торможений, не перегружать авто и давать двигателю прогреться перед поездкой.
По материалам:
MMR
Авто
