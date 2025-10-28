200 тыс. пробега: как сохранить автомобиль в хорошем состоянии Сегодня 04:33 — Технологии&Авто

200 тыс. пробега: как сохранить автомобиль в хорошем состоянии

Пробег в 200 тысяч километров — символическая отметка для большинства автомобилей. После нее машина официально переходит в статус «подержанной», но это вовсе не означает, что ее время прошло. Эксперты отмечают: при правильном уходе транспорт может оставаться надежным и комфортным еще много лет.

Речь идет, конечно, о реальных показателях, а не «скрученных» одометрах, которые часто можно встретить на вторичном рынке. Если автомобиль действительно прошел свои честные 200 тысяч километров, стоит немного изменить подход к его обслуживанию.

Прежде всего нужно просмотреть график технического обслуживания. После этого рубежа стандартные интервалы ТО могут быть слишком маленькими. Специалисты советуют сократить период замены моторного масла до 7−10 тысяч километров, чаще проверять рабочие жидкости, ремни, тормозную систему, трубопроводы под капотом и под днищем. Полезно также завести свой бортовой журнал, чтобы фиксировать все виды обслуживания.

Важно обращать внимание на мелочи:

снижение мощности двигателя,

повышенный расход топлива,

появление вибраций или посторонних звуков.

Такие симптомы могут свидетельствовать об износе топливной системы, турбины или подвески.

Регулярная чистка также играет значительную роль. Зимой следует мыть автомобиль чаще, особенно днище и колесные арки — это поможет избежать коррозии. Кроме того, нужно очищать вентиляционную систему, заменять салонный фильтр и промывать топливную систему.

Автомобили с пробегом более 200 тысяч требуют особого внимания к ключевым узлам: форсункам, турбинам, амортизаторам, системе EGR и DPF у дизелей.

Даже если они работают «внешне нормально», их эффективность может быть снижена. И, конечно, стиль управления тоже не имеет значения. Следует избегать резких стартов и торможений, не перегружать авто и давать двигателю прогреться перед поездкой.

