ТОП-7 популярных авто, которых следует избегать (причины) Сегодня 06:10 — Технологии&Авто

ТОП-7 популярных авто, которых следует избегать (причины)

Выбор транспортного средства для покупки является важным финансовым решением, а также эмоциональным.

Об этом пишет издание Consumer Reports , проанализировавшее некоторые из самых популярных моделей на автомобильном рынке и раскрывшее, какие проблемы с ними могут возникнуть.

«Потребители говорят нам, что при покупке автомобиля они отдают приоритет таким факторам, как надежность и безопасность, но когда приходит время покупать, очень часто стиль автомобиля или его имидж влияют на решение», — говорит Джейк Фишер, старший директор по автомобильному тестированию в Consumer Reports.

Вот почему важно подходить к каждому процессу покупки нового автомобиля с открытым разумом и использовать рейтинги CR, чтобы найти лучшие автомобили в классе и ценовом диапазоне, который вы рассматриваете.

Читайте также Рейтинг стран по прозрачности рынка подержанных автомобилей (инфографика)

«Не идите за толпой, покупая новый автомобиль, — говорит Фишер. — Вашему соседу может понравиться его новый автомобиль, но когда вам придется выбирать, воспользуйтесь советом экспертов, которые сравнили эту модель с каждым из ее конкурентов и учли отзывы сотен тысяч владельцев».

Ford Escape Hybrid 2025 года

Эта модель стала очень популярной благодаря своему скромному расходу топлива. Однако даже такой плюс не может полностью перекрыть недостатки этого «форда».

Сидения обиты тканью и винилом вместо кожи, а некоторые детали покрыты пластиком. Это сильно удешевляет внешний вид салона, а следы эксплуатации появляются очень быстро.

Ранее в этом году Ford отозвал более 20 000 гибридных внедорожников из-за производственных проблем с аккумулятором. Также встречались утечки масла и перевернутое изображение из камеры заднего вида.

Nissan Pathfinder 2025 года

Если вы задумывались, какой самый ненадежный автомобиль, то, вероятно, эта модель будет точно в списке. Второе и третье поколение особенно способствовали такой оценке.

Читайте также Когда нужно менять резину на авто: ответ эксперта

Например, распространены неполадки в трансмиссии: проскальзывали передачи, падали передачи, резко переключались и даже полностью ломались. Следует упомянуть и неполадки двигателя — обрыв цепи ГРМ был еще одной распространенной проблемой для водителей. Все это позволило бы ей выиграть конкурс на то, какая машина чаще всего ломается.

Mercedes-Benz GLC 2025 года

Машины этого производителя обычно ассоциируются с роскошью высшего класса, но образец 2025 года не оправдывает возложенных на него ожиданий.

В июне этого года с рынка было отозвано более 90 000 автомобилей GLC 2025 года выпуска из-за проблем с задними стойками, влияющих на управление в случае аварий. Стойки не были должным образом оснащены системой поглощения удара.

Кроме того, за рулем этого авто возникали затруднения с некоторыми аспектами вождения. К примеру, хотя тормоза полностью работоспособны и останавливают автомобиль в критической ситуации, некоторые модели демонстрируют замедление после нажатия на педаль, что требует привыкания в эксплуатации.

Chrysler Pacifica Hybrid 2025 года

Хотя этот минивэн вошел в число самых популярных машин своего класса, у него оказалось много недостатков: проблемы с тормозами, гидравликой и подушками безопасности.

В конце июня автопроизводитель отозвал более 250 000 автомобилей Pacifica и Voyager (из которых 210 000 — Pacifica) 2022−2025 модельных лет для замены неисправных боковых подушек.

Электрокар Chevrolet Blazer 2025

У предшественника этого авто были проблемы с программным обеспечением и опасения, связанные с целостностью конструкции.

Модель 2025 года показала себя лучше, но и в ней нашлись изъяны. Авто отозвали из-за проблем с электроникой стояночного тормоза, связанных с конструкцией жгута проводов.

Volkswagen Jetta 2025 года

Несмотря на элегантный дизайн, салон все еще преимущественно пластиковый. При этом с технической стороны мало что изменилось, и это проблема.

1,5-литровый рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель предыдущего поколения, развивающий 158 л.с., сохранился и в комплектациях модели 2025 года (кроме GLI). Этот показатель ниже, чем у конкурентов в том же классе.

Mercedes-Benz C-Class 2025 года

Эта модель тоже столкнулась с проблемами. Тормоза, как у GLC, срабатывают с задержкой и мягкостью. Иногда система автоматического торможения срабатывает произвольно, без видимой угрозы, требующей снижения скорости. Это значительно повышает риск аварии. Также водители жалуются на рулевое управление.

Ранее мы писали о ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы. Представляем пять лучших внедорожников по этому исследованию, все из которых оставили положительное впечатление в опросах владельцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.