Рейтинг стран по прозрачности рынка подержанных автомобилей (инфографика)

Самые прозрачные рынки подержанных автомобилейтнаходятся в Западной Европе и Скандинавии. Причины — меньшая зависимость от импорта, более высокий уровень жизни и большая прозрачность автомобильных данных. Чем больше авто импортирует страна и чем сложнее ее экономическая ситуация, тем выше риск афер.

Украина заняла 25 место из 25 стран. Среди соседей Украины Польша заняла 17 место, а Румыния — 22-е.

Об этом пишет компания carVertical , которая проводит ежегодный анализ прозрачности европейского рынка транспортных средств, чтобы определить самые рискованные страны для покупки подержанных автомобилей.

Тенденции в Украине

В Украине до сих пор продаются автомобили со скрученным пробегом. В этом году 9,5% проверенных транспортных средств имели признаки махинаций с одометром. Среднее скручивание пробега составило 92 400 км.

«Покупая подержанный автомобиль, у водителей часто есть определенные ожидания относительно пробега. Кто-кто хочет модель, прошедшую менее 100 000 км, тогда как для других приемлемым лимитом является 200 000 км. Автомобили со значительным пробегом труднее продать, поэтому нечестные на руку продавцы скручивают показатели, чтобы повысить привлекательность авто и увеличить прибыль», — говорит Матас Бузелис, автомобильный эксперт carVertical.

Импорт

Импорт также оказывает значительное влияние на рынок Украины — 78,4% проверенных авто были ввезены из-за границы. К сожалению, среди импортируемых авто чаще встречаются случаи скручивания пробега или скрытых повреждений.

Согласно исследованию, 54,7% транспортных средств в Украине имели историю повреждений против 48,8% в 2024 году.

Средняя сумма страховых выплат составила 3600 евро (174 000 грн).

Средний возраст проверенных в Украине автомобилей — 10,6 лет, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 10,5 лет. То есть украинские покупатели предпочитают более старые транспортные средства.

Самые прозрачные рынки

Великобритания снова заняла первое место по индексу прозрачности. Только 2,3% авто имели скрученный пробег, и только 17% имели записи о повреждениях. Поскольку Великобритания является одной из немногих стран Европы с левосторонним движением, она менее зависима от импорта. Только 2,3% транспортных средств поступали из-за границы, поэтому риски для местных покупателей были сравнительно низкими.

ТОП-5 стран

Италия, Германия, Швейцария, Франция вошли в пятерку самых прозрачных рынков.

Швеция, в прошлом году занимавшая 5-е место, вышла на 10-е — из-за расширения импорта, увеличения количества поврежденных авто и более высоких показателей скручивания пробега.

Португалия — еще одна страна со значительным падением рейтинга, занявшая 16-е место по сравнению с 11-м в прошлом году.

Хорватия продемонстрировала наибольшее улучшение и поднялась с 15-го места на 11-е.

Наиболее рискованные

Пятерка самых прозрачных стран остается неизменной с прошлого года.

Украина занимает последнее место. Перед ней идут Латвия, Литва, Румыния и Эстония.

Эти рынки имеют общие черты: значительная доля импортируемых авто, более старый автопарк, распространенное скручивание пробега и высокое количество автомобилей с повреждениями.

Страны не всегда обмениваются данными о транспортных средствах, то есть многие записи о пробеге или повреждении не оцифровываются. У ЕС нет единого подхода к отслеживанию продаж авто, что облегчает сокрытие такой неблагополучной практики.

Показатели скручивания пробега

Украина — 9,5%,

Латвия — 10,8%,

Литва — 7%,

Румыния — 7,5%,

Эстония — 5,9%.

Показатели импорта: от 61% в Румынии до 78% в Украине.

Как рассчитывается индекс прозрачности

Компания carVertical в рамках исследования проанализировала отчеты по истории транспортных средств, приобретенных в период с сентября 2024 года по август 2025 года включительно. Индекс прозрачности содержит шесть показателей:

● процент автомобилей со скрученным одометром;

● среднее значение скручивания пробега в километрах;

● процент поврежденных транспортных средств;

● средняя стоимость повреждений;

● доля импортируемых подержанных авто;

● средний возраст проверенных автомобилей.

Ранее в этом материале Finance.ua рассказывал, что именно стоит знать о выезде за границу на авто, как подготовить для этого «железную ласточку» и какие нужны документы.

