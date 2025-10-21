0 800 307 555
Когда нужно менять резину на авто: ответ эксперта

Технологии&Авто
Водителям лучше заранее подготовиться к зиме, чтобы потом не тратить дополнительные средства на ремонт автомобиля.
Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал автомобильный эксперт Евгений Муджири.
«‎Первое — это обычно резина. Наши водители считают, что всесезонка, к которой привыкли в Европе, где климат более умеренный, подходит к нашим условиям. Я бы считал, что в Украине морозы бывают более лютые», — отметил эксперт.
Он напомнил, что сцепление с дорогой — основной фактор безопасности, поэтому за состоянием шин нужно следить особенно внимательно. По его словам, водителям лучше не медлить и заменить резину уже сейчас, не дожидаясь начала настоящих холодов.
«С первыми морозами летняя резина — даже если вы просто пытаетесь доехать до шиномонтажа — ведет себя очень непрогнозируемо. С людьми, не перешедшими на сезонную резину, в первые дни морозов происходит куча аварий», — добавляет Муджири.
Замена резины — лишь часть мер, которые нужно выполнить водителям в рамках подготовки к зиме.
«Все жидкости желательно перед зимой, если вы летом не проходили полностью ТО, заменить: антифриз, смазку, жидкость в омывателе. Это 100% надо, чтобы можно было выдерживать морозы», — пояснил эксперт.
Также он рекомендует каждые три года заменять аккумулятор или проверять его работоспособность.
По материалам:
Finance.ua
Авто
