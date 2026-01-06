Samsung представил первый в мире 330-сантиметровый телевизор Сегодня 05:46 — Технологии&Авто

Samsung представил первый в мире 330-сантиметровый телевизор, Фото: news.samsung.com

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила первый в мире 330-сантиметровый телевизор Micro RGB (модель R95H).

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Micro RGB — вершина наших инноваций в области качества изображения, а новая 330-сантиметровая модель еще больше расширяет эти горизонты», — заявил исполнительный вице-президент подразделения Visual Display Хун Ли.

Отмечается, что новая модель Micro RGB оснащена самыми современными на сегодняшний день инновациями Samsung в сфере Micro RGB.

Благодаря технологиям Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro и Micro RGB HDR Pro она использует искусственный интеллект для улучшения тусклых тонов и усовершенствования контраста, обеспечивая яркие цвета и тонкие детали как в светлых, так и в темных сценах для реалистичности и точности изображения.

Дисплей улучшает качество изображения с помощью Micro RGB Precision Color 100, обеспечивая 100% широкий цветовой диапазон BT.2020.

Фото: news.samsung.com

Кроме того, телевизор создает контролируемые оттенки, которые выглядят реалистично на экране. Эта модель также оснащена запатентованной технологией Samsung Glare Free, которая минимизирует блики, сохраняя четкость цвета и контрастность в различных условиях освещения для лучшего просмотра.

Продукт поддерживает HDR10+ ADVANCED1 и Eclipsa Audio для обеспечения улучшенного качества изображения и звука, а также усовершенствованный Vision AI от Samsung, позволяющий осуществлять поиск с помощью голосовых команд, получать проактивные рекомендации и доступ к функциям и приложениям, таким как Microsoft Copilot и Perplexity.

Этот первый дисплей представлен в выставочной зоне Samsung во время крупнейшей в мире ежегодной выставки потребительских технологий (CES 2026) в Лас-Вегасе, США.

Укрінформ

