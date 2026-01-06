Motorola готовит свой первый складной смартфон в формате книжки Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Motorola готовит свой первый складной смартфон в формате книжки

Motorola готовится выйти на новый для себя сегмент складных смартфонов в формате книжки. В сети появилась утечка, которая впервые подтверждает существование модели Razr Fold, а также раскрывает детали о новом тонком флагмане компании — Signature. Оба устройства, похоже, уже близки официальному анонсу.

Об этом пишет The Verge

Motorola Razr Fold

По данным утечки, Motorola Razr Fold станет первым складным смартфоном компании в формате книжки, в отличие от привычных раскладушек серии Razr. Информацию обнародовал известный инсайдер Evan Blass, опубликовавший слайд по маркетинговой презентации устройства.

If you guys think I'm doing solid work here, I'd really appreciate if you'd throw a few bucks my way. It's @EvanBlass at both PayPal and Venmo. Thank you! pic.twitter.com/7nkrm6v09v — Evan Blass (@evleaks) January 4, 2026

Подробные технические характеристики Razr Fold пока не раскрываются, однако из истоков известно, что Motorola делает ставку на усовершенствованную систему камер, высокое качество основного и внешнего дисплеев, интеграцию AI-функций и позиционирование устройства как нового стандарта для сложных смартфонов, что указывает на стремление компании напрямую конкурировать с лидерами сегмента.

Motorola Signature

Параллельно с Razr Fold в истоках появились почти полные характеристики нового флагмана Motorola Signature. Ранее это устройство фигурировало под названием Motorola Edge 70 Ultra, однако компания, похоже, решила провести ребрендинг.

Motorola Signature получит тройную основную камеру с сенсорами по 50 Мп, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, а также 12 или 16 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации, позволяющей компании позиционировать модель в качестве полноценного премиального смартфона, рассчитанного на пользователей с расчетом на пользователей.

Одной из ключевых особенностей Motorola Signature станет его толщина — всего 6,99 мм при весе 186 г. Хотя смартфон и не достигает экстремальной тонкости концептов типа Apple iPhone Air, он все же выглядит очень конкурентоспособным в своем классе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.