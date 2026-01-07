0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz запускает систему помощи водителям

Технологии&Авто
13
Mercedes-Benz запускает систему помощи водителям
Mercedes-Benz запускает систему помощи водителям
Компания Mercedes-Benz объявила о запуске в США новой системы помощи водителю MB. Drive Assist Pro, которая позволит автомобилям автономно передвигаться по улицам городов. Технология, уже работающая в Китае, появится на американском рынке позже в этом году и станет прямым конкурентом системы Full Self-Driving (FSD) от Tesla.
Об этом сообщает Reuters.
Новая система способна самостоятельно вести автомобиль от парковки до пункта назначения, преодолевать перекрестки, совершать повороты и реагировать на сигналы светофора. В отличие от предыдущих версий, ограниченных только шоссе, MB. DRIVE ASSIST PRO рассчитана на сложные городские условия с пешеходами и велосипедистами.
Читайте также
Стоимость: 3950 долларов США за три года пользования (для сравнения: Tesla FSD стоит около 8000 долларов или 99 долларов в месяц).
Система использует около 30 датчиков (камеры, радары, ультразвук) и компьютер, выполняющий до 508 триллионов операций в секунду.
Несмотря на прогрессивность, Mercedes остается на уровне, который требует постоянного внимания водителя и готовности мгновенно перехватить управление. Пока полная автономность без присмотра человека в личных автомобилях остается ограниченной из-за регуляторных норм и сложности городской среды.
По материалам:
УНН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems