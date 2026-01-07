Mercedes-Benz запускает систему помощи водителям Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz запускает систему помощи водителям

Компания Mercedes-Benz объявила о запуске в США новой системы помощи водителю MB. Drive Assist Pro, которая позволит автомобилям автономно передвигаться по улицам городов. Технология, уже работающая в Китае, появится на американском рынке позже в этом году и станет прямым конкурентом системы Full Self-Driving (FSD) от Tesla.

Об этом сообщает Reuters.

Новая система способна самостоятельно вести автомобиль от парковки до пункта назначения, преодолевать перекрестки, совершать повороты и реагировать на сигналы светофора. В отличие от предыдущих версий, ограниченных только шоссе, MB. DRIVE ASSIST PRO рассчитана на сложные городские условия с пешеходами и велосипедистами.

Стоимость: 3950 долларов США за три года пользования (для сравнения: Tesla FSD стоит около 8000 долларов или 99 долларов в месяц).

Система использует около 30 датчиков (камеры, радары, ультразвук) и компьютер, выполняющий до 508 триллионов операций в секунду.

Несмотря на прогрессивность, Mercedes остается на уровне, который требует постоянного внимания водителя и готовности мгновенно перехватить управление. Пока полная автономность без присмотра человека в личных автомобилях остается ограниченной из-за регуляторных норм и сложности городской среды.

