Mercedes предупреждает водителей EV не заряжать батарею более 80%

В мире электромобилей безопасность батареи всегда была на первом месте, но немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz пошел еще дальше: компания официально посоветовала владельцам некоторых своих электрокроссоверов не заряжать батарею выше 80%, пока проблему не исправят.

Эта рекомендация появилась вместе с отзывом части моделей EQB, у которых может возникнуть риск перегрева аккумулятора и даже пожара.

Указанная ситуация касается 169 электрических автомобилей EQB ранних лет выпуска — 100 EQB 300 4Matic, 48 EQB 350 4Matic и 21 EQB 250. Для этих машин Mercedes четко сообщил, что пока не будет установлено программное исправление для контроля аккумулятора, зарядка до полных 100% может быть опасной. Такой ограниченный режим зарядки помогает снизить риск так называемого «теплового события» — внезапного повышения температуры в батарее, что может возникать из-за внутреннего короткого замыкания ячеек и потенциально приводить к воспламенению — особенно когда авто стоит без присмотра.

Ограничение зарядки до 80% не только снижает риск неисправностей, но и имеет другой важный эффект: уменьшает тепловой стресс на аккумулятор. Это особенно актуально на более старых батареях или в случаях неудовлетворенного производственного контроля, как у упомянутых ранних EQB. Mercedes планирует решить проблему обновлением программного обеспечения батарейного менеджмента в сервисных центрах до начала 2026 года, но пока этот апдейт не установлен — нужно соблюдать ограничения.

В практических условиях зарядка до 80% может существенно снизить запас хода, особенно в моделях с относительно небольшой батареей. Например, EQB 350 имел официальный пробег около 366 км при полном аккумуляторе, но зарядка до 80% сокращает этот показатель примерно до 290 км или даже меньше в зависимости от стиля езды и условий. Поэтому низкий запас хода может потребовать более частых остановок для подзарядки, и это становится новым вызовом для владельцев EV.

Это не первый раз, когда Mercedes вынужден был обратиться к владельцам электрокаров с подобными советами. Ранее в 2025 году компания уже отозвала более 7 000 EQB в США из-за риска того же типа и давала похожие рекомендации по ограничению зарядки перед исправлением. Это подтверждает, что проблема аккумуляторной надежности в первых моделях была заметна, и бренд решил действовать осторожно.

Для владельцев Mercedes-EQ и электромобилей в целом это напоминание о двух вещах: правильная зарядка имеет значение не только для дальности поездки, но и для безопасности, а современные EV часто требуют внимательного подхода к батарее и обновлениям программного обеспечения. Такие рекомендации и отзывы являются частью эволюции электротранспорта и отображают, как крупные бренды реагируют на реальные технические вызовы в период массовой электрификации.

