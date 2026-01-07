Hyundai представила нового гуманоидного робота Atlas для автозаводов
Компания Hyundai Motor Co. через свое подразделение Boston Dynamics представила обновленную версию человекообразного робота Atlas на технологической выставке CES в Лас-Вегасе. Новая разработка предназначена для полной интеграции в производственные процессы на автомобильных заводах, в частности, на предприятии в Саванне, штат Джорджия.
Об этом сообщает Bloomberg.
Робот Atlas получил манипуляторы человеческого размера с тактильными детекторами и суставы с полным радиусом вращения. Это позволяет поднимать грузы весом до 50 кг и стабильно работать в экстремальных температурных условиях — от -20°C до +40°C.
Hyundai планирует постепенное внедрение технологии:
- 2028 год: начало работы на заводах для выполнения монотонных задач, таких как сортировка и размещение компонентов;
- 2030 год: привлечение роботов к сложным сборочным операциям непосредственно на линиях.
Стратегия и конкуренция
Южнокорейский гигант имеет целью наладить массовое производство до 30 000 роботов ежегодно на базе нового завода в США. Председатель правления Чун Эйсун подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта является критически важным для сохранения конкурентоспособности.
Этот шаг ставит Hyundai в прямую конкуренцию с другими автопроизводителями:
- Tesla продолжает разработку своего робота Optimus;
- Xpeng уже продемонстрировал свою модель Iron;
- Toyota объединила усилия с конкурентами по ускорению разработки ИИ-робототехники.
Автоматизация с помощью гуманоидов позволит индустрии значительно сократить расходы на рабочую силу и повысить уровень безопасности в цехах.
