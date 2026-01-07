Hyundai представила нового гуманоидного робота Atlas для автозаводов 07.01.2026, 00:08 — Технологии&Авто

Компания Hyundai Motor Co. через свое подразделение Boston Dynamics представила обновленную версию человекообразного робота Atlas на технологической выставке CES в Лас-Вегасе. Новая разработка предназначена для полной интеграции в производственные процессы на автомобильных заводах, в частности, на предприятии в Саванне, штат Джорджия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Робот Atlas получил манипуляторы человеческого размера с тактильными детекторами и суставы с полным радиусом вращения. Это позволяет поднимать грузы весом до 50 кг и стабильно работать в экстремальных температурных условиях — от -20°C до +40°C.

Hyundai планирует постепенное внедрение технологии:

2028 год: начало работы на заводах для выполнения монотонных задач, таких как сортировка и размещение компонентов;

2030 год: привлечение роботов к сложным сборочным операциям непосредственно на линиях.

Стратегия и конкуренция

Южнокорейский гигант имеет целью наладить массовое производство до 30 000 роботов ежегодно на базе нового завода в США. Председатель правления Чун Эйсун подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта является критически важным для сохранения конкурентоспособности.

Этот шаг ставит Hyundai в прямую конкуренцию с другими автопроизводителями:

Tesla продолжает разработку своего робота Optimus;

Xpeng уже продемонстрировал свою модель Iron;

Toyota объединила усилия с конкурентами по ускорению разработки ИИ-робототехники.

Автоматизация с помощью гуманоидов позволит индустрии значительно сократить расходы на рабочую силу и повысить уровень безопасности в цехах.

