Apple планирует оснастить iPhone новой 200-мегапиксельной камерой

Технологии&Авто
Apple уже давно рассматривает переход на 200-мегапиксельную камеру для своих iPhone, но как свидетельствуют новые оценки аналитиков Morgan Stanley, этот шаг состоится не так быстро, как ожидали фанаты бренда. По их прогнозам первый iPhone с таким сенсором появится только в 2028 году — в линейке, которую условно называют iPhone 21.
Одна из ключевых причин задержки — стратегия Apple в отношении поставщиков. Компания стремится не зависеть от одного производителя компонентов, поэтому параллельно работает над расширением круга партнеров. Ожидается, что основным поставщиком 200 Мп сенсоров станет Samsung, но Apple также ведет переговоры с другими компаниями с тем, чтобы снизить риски перебоев и контролировать себестоимость.
Дополнительный фактор — постепенный перенос части производства компонентов в США. По данным отраслевых источников, Samsung может производить CMOS-сенсоры для iPhone на своем заводе в Остине, штат Техас. Это хорошо вписывается в долгосрочную политику Apple по локализации производства и уменьшению зависимости от азиатских цепей снабжения.
Интересно, что в этой истории фигурирует и Sony, многолетний партнер Apple в области камер. Аналитики не исключают, что переход на сенсоры Samsung связан с тем, что Sony пока не смогла предложить аналогичную 200-мегапиксельную технологию, отвечающую требованиям Apple. Подобная ситуация наблюдается и с LiDAR-сенсорами: здесь компания также ищет альтернативных поставщиков и, по слухам, ведет переговоры со STMicro.
В то же время в сегменте Face ID радикальных изменений в цепях поставки не ожидается — ключевые компоненты и дальше будет поставлять компания LITE. Тем не менее, технологические изменения все же планируются: Morgan Stanley прогнозирует появление подэкранного Face ID в 2027 году, символически — к 20-летию первого iPhone.
Все эти шаги должны помочь Apple удерживать стабильные цены на смартфоны, даже несмотря на рост стоимости компонентов. Компания, вероятно, по-прежнему будет пытаться компенсировать затраты за счет оптимизации и изменений в конфигурациях, а не прямого повышения цен — так же, как это уже было с линейкой iPhone 17.
Итак, 200-мегапиксельная камера в iPhone — это не вопрос «будет ли», а вопрос «когда». И, похоже, Apple готовит этот шаг как часть обширной стратегии, а не просто погоню за цифрами.
