Apple вынуждена платить на 230% больше за оперативную память в топовых iPhone 17

Технологии&Авто
Apple столкнулась с резким ростом стоимости оперативной памяти для своих флагманских смартфонов.
Как сообщает Wccftech, производитель вынужден платить на 230% больше 12 ГБ чипы LPDDR5X, которые используются в премиальных моделях линейки iPhone 17, что создает дополнительное давление на маржинальность будущих устройств.

Насколько возросла цена памяти

Apple традиционно закупает оперативную память у Samsung и SK hynix, однако долгосрочные контракты с этими поставщиками, по слухам, истекают в январе 2026 года. Это означает, что компания может столкнуться с еще менее выгодными условиями закупок.
Samsung, по оценкам, обеспечивает 60−70% поставок LPDDR5X для Apple, что уменьшает возможности для маневра и переговоров по цене.

Потенциальное влияние на iPhone 18

Если Apple не найдет способа компенсировать затраты, рост цен на память может отобразиться на стоимости iPhone 18. По слухам, эта линейка получит шестиканальную LPDDR5X-память, что повысит пропускную способность и производительность для AI-задач, но в то же время еще больше увеличит себестоимость.
Массовое производство iPhone 18, как сообщается, должно стартовать уже в феврале 2026 года, так что времени на принятие решений у Apple немного.
По материалам:
double.news
