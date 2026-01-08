0 800 307 555
BMW анонсировала запуск «нового» бренда в 2026 году

Технологии&Авто
27
BMW анонсировала запуск «нового» бренда в 2026 году
BMW анонсировала запуск «нового» бренда в 2026 году
BMW официально подтвердила будущее Alpina и сделала шаг, давно обсуждаемый в автомобильной индустрии. С 1 января 2026 года концерн полностью берет на себя права на бренд Alpina и превращает его в отдельную «новую» марку в составе BMW Group. Именно 2026 год станет точкой перезапуска легендарного имени, которое десятилетиями ассоциировалось с особым подходом к скорости и комфорту.
В BMW заявляют, что новая Alpina сосредоточится на максимальной производительности и высочайшем уровне ощущений от езды, сочетая мощность с роскошью. В то же время, конкретных технических подробностей или списка будущих моделей компания пока не раскрывает. Официальное сообщение содержит преимущественно общие формулировки, однако главный посыл понятен: Alpina рассматривается не как нишевый проект, а как бренд с долгосрочными перспективами.
Такой шаг не стал неожиданностью для рынка. Формально BMW уже имеет спортивное подразделение M, которое ассоциируется с жесткими настройками и трековым характером. Alpina традиционно занимала другую нишу — автомобили с высокой мощностью, но с акцентом на комфорт, плавность хода и премиальные материалы. Именно это позиционирование может стать основой для нового этапа развития бренда.
В этом решении многие видят аналогию с опытом Volkswagen Group, который смогла превратить Cupra из полузабытой спортивной версии SEAT в полноценную самостоятельную марку с четким имиджем и высокими продажами. Успех Cupra показал, что хорошо знакомая, но не массовая спортивная субмарка, может вырасти в сильный бренд с собственной аудиторией.
BMW, похоже, внимательно изучила этот пример. Alpina имеет сильную репутацию среди ценителей, историю и узнаваемый стиль, но в то же время значительный потенциал для масштабирования. Переход под полный контроль BMW открывает доступ к более широким производственным ресурсам, современным платформам и новым технологиям, в частности электрификации.
Пока остается открытым вопрос, каким именно будет модельный ряд новой Alpina и сможет ли бренд выйти за пределы узкого круга фанатов. Впрочем, сам факт официального перезапуска свидетельствует о серьезных амбициях. 2026 год может стать началом новой истории Alpina — уже не как независимого ателье, а как полноценного игрока премиум-сегмента в составе BMW Group.
