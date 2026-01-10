Porsche отзывает более 170 тысяч автомобилей в США Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Porsche отзывает более 170 тысяч автомобилей в США

Компания Porsche отзывает в США 173 538 автомобилей из-за того, что изображение с камеры заднего вида может не отображаться, когда автомобиль движется задним ходом.

Об этом сообщает Reuters.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила, что это один из самых больших отзывов автомобилей Porsche в Северной Америке за последние годы.

В 2022 году компания отозвала 222 858 автомобилей из-за отсутствия крышек винтов регулировки фар.

Нынешний отзыв касается ряда моделей:

Porsche Cayenne,

Porsche Cayenne E-Hybrid 2019−2025 годов выпуска,

Porsche 911,

Porsche Taycan 2020−2025 годов выпуска,

Porsche Panamera 2024−2025 годов,

Porsche Panamera E-Hybrid в 2025 году.

Регулятор заявил, что автодилеры будут обновлять программное обеспечение бесплатно.

