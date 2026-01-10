Porsche отзывает более 170 тысяч автомобилей в США
Компания Porsche отзывает в США 173 538 автомобилей из-за того, что изображение с камеры заднего вида может не отображаться, когда автомобиль движется задним ходом.
Об этом сообщает Reuters.
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила, что это один из самых больших отзывов автомобилей Porsche в Северной Америке за последние годы.
В 2022 году компания отозвала 222 858 автомобилей из-за отсутствия крышек винтов регулировки фар.
Нынешний отзыв касается ряда моделей:
- Porsche Cayenne,
- Porsche Cayenne E-Hybrid 2019−2025 годов выпуска,
- Porsche 911,
- Porsche Taycan 2020−2025 годов выпуска,
- Porsche Panamera 2024−2025 годов,
- Porsche Panamera E-Hybrid в 2025 году.
Регулятор заявил, что автодилеры будут обновлять программное обеспечение бесплатно.
Поделиться новостью
Также по теме
В 2026 году Neuralink начнет массово производить мозговые импланты
Porsche отзывает более 170 тысяч автомобилей в США
Эксперты назвали 4 кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание
LG представила робота CLOiD, который может выполнять ряд бытовых задач
Что нужно проверить перед покупкой подержанного автомобиля
Почему сенсорные экраны опасны для водителей: исследование