Почему сенсорные экраны опасны для водителей: исследование
За последние 20 лет автосалоны кардинально изменились. Те функции, которые когда-либо включались нажатием одной кнопки, теперь скрыты глубоко в меню. Бренды типа Tesla сделали из больших сенсорных панелей настоящий стандарт, а другие производители массово подхватили эту тенденцию.
Однако, как сообщает Carscoops, исследование, проведенное Вашингтонским университетом в сотрудничестве с Toyota Research Institute, доказывает, что ориентированный на экраны минималистический дизайн имеет серьезные побочные последствия.
Об исследовании
Работа под названием «Touchscreens on the Move» была представлена на симпозиуме ACM в сентябре 2025 года. В нем 16 водителей проходили испытания в высокоточном симуляторе городского движения.
За ними наблюдали системы отслеживания глаз, измеряли реакции организма, движения рук, уровень стресса и точность выполнения действий.
Участникам поручили выполнять обычные задачи: менять музыку, взаимодействовать с сообщениями, пользоваться мультимедиа и меню климат-контроля, то есть именно то, что большинство водителей делает на ходу. Результат оказался показательным.
Когда водители работали с сенсорным экраном, их точность и скорость управления системой снижалась свыше 58%, а отклонение от полосы движения росло более чем на 40%.
Иными словами, водители хуже управляли автомобилем и в то же время хуже пользовались экраном.
Проблема не только в руках
Исследователи отмечают: сенсорный экран забирает не только внимание глаз и рук — он истощает когнитивные ресурсы.
Расширение зрачков и электродермальная активность показали значительный рост умственной нагрузки даже при выполнении простых задач.
То, что раньше выполнялось интуитивным движением пальцев по кнопке теперь требует сознательного поиска, навигации меню и дополнительной концентрации.
Есть ли выход
Простой возврат кнопок вряд ли произойдет массово — экраны дешевле в производстве, более легкие в интеграции и выглядят современно.
Однако исследование предлагает несколько путей улучшения:
- уменьшение количества меню и сокращение шагов к важным функциям;
- постоянные «быстрые» элементы доступа к ключевым настройкам;
- большие интерактивные элементы и интерфейсы, адаптированные к движению;
- системы, способные распознавать повышенную когнитивную нагрузку водителя и ограничивать сложные функции.
Ключевой вывод простой: интерфейсы нужно проектировать не под фантазии дизайнеров, а под реальное поведение людей в движении.
