Можно ли устанавливать разные номерные знаки спереди и сзади авто — разъяснение МВД

Технологии&Авто
1
Автовладельцы иногда пытаются сочетать разные типы номерных знаков на одном транспортном средстве. Самый распространенный пример, когда спереди автомобиля установлен государственный номерной знак, а сзади — индивидуальный. Такая практика противоречит действующему законодательству.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Согласно Приказу МВД № 174, комбинированное использование государственных и индивидуальных номерных знаков, закрепленных за определенным транспортным средством, запрещается. Это означает, что на одном автомобиле можно закреплять одновременно только один комплект номерных знаков — либо обычный, либо индивидуальный.
Если автовладелец использует номерной знак на транспортном средстве, не отвечающий установленным образцам или требованиям, это может привести к наложению штрафа в размере 70 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Изображение: hsc.gov.ua
Изображение: hsc.gov.ua

Что запрещено наносить на индивидуальные номерные знаки

На индивидуальных номерных знаках не разрешается размещать:
  • надписи дискриминационного характера по признакам языка, расовой и национальной принадлежности, отношения к религии, социальному и имущественному положению, полу, образованию, роду и характеру занятий, месту жительства;
  • надписи ненормативного происхождения;
  • символику, аббревиатуры или сокращенные названия учреждений, организаций, предприятий без их письменного согласия (на индивидуальные номерные знаки транспортных средств, принадлежащих физическим или юридическим лицам);
  • знак (торговую марку) физического или юридического лица, принадлежащего другому физическому или юридическому лицу, без их письменного согласия;
  • графический элемент дискриминационного характера;
  • графический элемент, похожий по начертанию с буквами или цифрами.
Также запрещается использовать или имитировать изображения Государственного Герба или Государственного Флага Украины (кроме символов государственной принадлежности, предусмотренных действующими государственными стандартами Украины), государственных символов других стран и международных организаций, официальные названия органов государственной власти Украины или их сокращенные наименования, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Изображение: hsc.gov.ua
Изображение: hsc.gov.ua
После получения индивидуальных номерных знаков необходимо обязательно заменить свидетельство о регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД. В новом свидетельстве о регистрации транспортного средства в графе Особые отметки администратор вносит информацию об индивидуальном номерном знаке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
