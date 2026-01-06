Можно ли устанавливать разные номерные знаки спереди и сзади авто — разъяснение МВД Сегодня 09:35 — Технологии&Авто

Автовладельцы иногда пытаются сочетать разные типы номерных знаков на одном транспортном средстве. Самый распространенный пример, когда спереди автомобиля установлен государственный номерной знак, а сзади — индивидуальный. Такая практика противоречит действующему законодательству.

Согласно Приказу МВД № 174, комбинированное использование государственных и индивидуальных номерных знаков, закрепленных за определенным транспортным средством, запрещается. Это означает, что на одном автомобиле можно закреплять одновременно только один комплект номерных знаков — либо обычный, либо индивидуальный.

Если автовладелец использует номерной знак на транспортном средстве, не отвечающий установленным образцам или требованиям, это может привести к наложению штрафа в размере 70 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Что запрещено наносить на индивидуальные номерные знаки

На индивидуальных номерных знаках не разрешается размещать:

надписи дискриминационного характера по признакам языка, расовой и национальной принадлежности, отношения к религии, социальному и имущественному положению, полу, образованию, роду и характеру занятий, месту жительства;

надписи ненормативного происхождения;

символику, аббревиатуры или сокращенные названия учреждений, организаций, предприятий без их письменного согласия (на индивидуальные номерные знаки транспортных средств, принадлежащих физическим или юридическим лицам);

знак (торговую марку) физического или юридического лица, принадлежащего другому физическому или юридическому лицу, без их письменного согласия;

графический элемент дискриминационного характера;

графический элемент, похожий по начертанию с буквами или цифрами.

Также запрещается использовать или имитировать изображения Государственного Герба или Государственного Флага Украины (кроме символов государственной принадлежности, предусмотренных действующими государственными стандартами Украины), государственных символов других стран и международных организаций, официальные названия органов государственной власти Украины или их сокращенные наименования, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

После получения индивидуальных номерных знаков необходимо обязательно заменить свидетельство о регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД. В новом свидетельстве о регистрации транспортного средства в графе Особые отметки администратор вносит информацию об индивидуальном номерном знаке.

