Какие технологии исчезли в 2025 году

В прошлом году в мире технологий произошло много изменений и некоторые продукты и услуги не пережили 2025 год.

Об этом пишет Vector со ссылкой на Mashable

Приставки TiVo

DVR-приставки TiVO продержались до 2025 года, значительно превысив пик популярности продукта. В октябре компания удалила их со своего сайта. Однако сама компания не исчезла. Она начала разрабатывать программное обеспечение для телевизоров, продаваемых в Европе.

Пароли Microsoft

Microsoft постепенно прекратила работу своего менеджера паролей, вместо этого перевела своих пользователей на парольные ключи. Парольный ключ — это, по сути, более безопасный способ входа, объединяющий пароль и двухфакторную аутентификацию в один шаг. Часто это подразумевает использование отпечатка большого пальца или безопасного PIN-кода.

Humane AI Pin

Помните, пластиковый значок под названием Ai Pin от стартапа Humane Ai называли провалом 2023 года по версии МИТ? Это устройство с камерой, чипами и сенсорами по словам его разработчиков должно освободить человечество от телефонной зависимости.

Следующая попытка Humane заменить смартфон безэкранным, оснащенным ИИ носимым устройством окончилась неудачей. Это была концепция AI-ассистента, проектировавшего экран на руку или поверхность. Но с самого начала обозреватели критиковали устройство стоимостью $700, а возвращение AI Pin вскоре завалили компанию. Humane прекратила поддержку в феврале 2025 года.

Skype

Skype появился в 2003 году и позволил пользователям поддерживать связь на расстоянии без дорогих телефонных тарифов. В 2011 году Microsoft купил Skype, и тот становится менее актуальным из-за конкурентов — Zoom и приложений от Apple и Google.

В феврале 2025 года Microsoft объявила, что до мая прекратит работу Skype и переведет пользователей на другую свою видеоплатформу Teams.

Pocket

В 2025 году исчезло оригинальное приложение для сохранения статей и страниц «на потом». Mozilla, владевшая Pocket с 2017 года, в июле закрыла платформу.

По данным Mozilla, Pocket был запущен в 2007 году под названием Read It Later и набрал 30 млн пользователей. Но в компании отметили, что способ использования сайтов эволюционировал, поэтому они направляют ресурсы на проекты, которые лучше отвечают привычкам просмотра и потребностям в интернете.

Zelle

Альтернатива Venmo закрыла свое мобильное приложение в апреле, но продолжает работать через банкинг. В октябре 2024 года Zelle объявила, что постепенно прекратит работу самостоятельного приложения, поскольку обеспечивает только около 2% транзакций. Компания сосредоточится на услугах обмена валют через финансовые учреждения, с которыми она сотрудничает.

Программа проверки фактов Meta

Трамп обвинил социальные сети в цензуре правого контента, и Цукерберг, очевидно, поддержал эту точку зрения, прекратив программу проверки фактов. Мета же внедрила подход на основе коллективных комментариев сообщества, подобный X. Meta начала внедрять комментарии сообщества в Facebook, Instagram и Threads в марте.

TikTok Creator Marketplace

TikTok закрыл Creator Marketplace, ценный инструмент для создателей, позволявший им связываться с брендами для рекламных кампаний. Он объединил этот рынок с TikTok One, новой платформой, ориентированной на рекламодателей, с целым набором генеративных инструментов искусственного интеллекта.

Mr. Deepfakes

Сайт, известный тем, что на нем размещали порнографические материалы с использованием технологии дипфейк без согласия людей, изображенных на них.

Согласно сообщению компании, закрытие было вынужденным из-за того, что поставщик навсегда прекратил предоставление услуг.

Google Assistant

Эта программа еще не исчезла. Официальный форум поддержки Android Auto заявил, что Google Assistant будет закрыт в марте 2026 года. Это лишь часть гораздо более широкой инициативы Google по интеграции инструментов ИИ в продукты. На место Google Assistant придет Gemini.

Медвеженок на базе ChatGPT

В ноябре производитель игрушек FoloToy снял с полок своего плюшевого мишку на базе ИИ под названием Kumma. Это решение было принято после тревожного отчета организации по защите прав потребителей Public Interest Research Group (PIRG). В отчете PIRG было обнаружено, что игрушка давала подробные инструкции по зажиганию спички, говорила о сексуальных извращениях и давала советы, как хорошо целоваться.

Twitter dot com

Twitter заменили на X Илона Маска давно. Но X решил отменить домен Twitter в этом году, так что люди, использовавшие ключ безопасности, должны были перейти на X.com, вместо того чтобы оставаться привязанными к Twitter.com.

Отчеты Google Dark Web

Недавно Google решил закрыть свой Dark Web Report, предупреждающий пользователей Google, если любая их личная информация появлялась в даркнете. Эта услуга была запущена только в 2024 году, и она могла бы стать полезным инструментом кибербезопасности.

