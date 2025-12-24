0 800 307 555
Теперь машины BMW нельзя будет ремонтировать самостоятельно

BMW снова поднимает планку в мире специализированных автокрепежей. Немецкий производитель запатентовал новую винтовую головку, которая повторяет логотип BMW Roundel и не поддается обычным инструментам. Подобное новшество может существенно усложнить самостоятельный ремонт автомобилей.
Использование специальных креплений не ново для немецких брендов: VW Group, Mercedes-Benz и BMW давно применяют уникальные гайки и болты, которые сложно найти вне официальных дилеров.
Однако новая головка BMW выходит на совершенно новый уровень. Она имеет форму логотипа, где два квадранта утоплены, а два остаются на одном уровне, а сам знак тиснен на краю винта.
Цель нововведения очевидна: ограничить доступ к ремонту для владельцев, привыкших работать с автомобилем самостоятельно. Патент прямо указывает, что конструкция предотвращает отвинчивание или затяжку винта сторонними инструментами.
В большей степени это касается креплений в видимых местах, например, для сидений или элементов «кокпита» автомобиля.
Авто
