0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг надежности BMW — какие модели самые лучшие

Технологии&Авто
20
Эксперты оценили модели немецкого производителя по надежности
Эксперты оценили модели немецкого производителя по надежности
BMW давно имеет репутацию бренда с мощными моторами и сложными технологиями. Делимся рейтингом надежности моделей производителя по версии JD Power.
Об этом пишет издание TopSpeed.

BMW 7 серии

  • Оценка надежности JD Power: 86
  • Худшие годы для покупки подержанных автомобилей: 2002, 2003
Неожиданный лидер рейтинга. Флагманский седан оказался более надежным, чем от него ждали. Несмотря на сложные настройки и кучу электроники, модель показывает стабильную работу — без массовых проблем.
«Надежность здесь заключается не в меньшем количестве деталей; говорится, что BMW наконец-то научилась обращаться со сложными элементами», — говорят эксперты TopSpeed.

BMW 8 серии

  • Оценка надежности JD Power: 85
  • Худший год для покупки подержанного автомобиля: 2018
Дорогая и не слишком массовая модель, что играет ей на руку. Здесь нет резких технических экспериментов — используются знакомые моторы и проверенные коробки.
Что касается надежности, 8-я серия имеет преимущество в том, что является малосерийным продуктом премиум-класса. Это недешевый автомобиль, но он удивительно стабилен, особенно учитывая высокую производительность, отмечают специалисты.

BMW 4 серии

  • Оценка надежности JD Power: 84
  • Худший год для покупки подержанного автомобиля: 2016
Двигатели B48 и B58 зарекомендовали себя как одни из самых надежных современных силовых установок BMW, особенно при условии, что они остаются в заводском состоянии и обслуживаются по графику.
Ощущения от автомобиля: спортивный, но не хлипкий, и современный, но не экспериментальный. Этот баланс отчетливо проявляется в оценке надежности.
Читайте также

BMW 3 серии

  • Оценка надежности JD Power: 81
  • Худшие годы для покупки подержанных автомобилей: 2006−2011
Классика бренда, но с нюансом. Технически модель надежная, однако ее часто эксплуатируют жестче — с активной ездой и большим пробегом. Поэтому общая оценка ниже, чем могла быть — не из-за конструкции, а из-за стиля использования.

BMW 2 серии

  • Оценка надежности JD Power: 81
  • Худшие годы для покупки подержанных автомобилей: 2014, 2015
2-я серия, как правило, имеет хорошие показатели надежности, поскольку она относительно легкая, простая и не перегружена роскошными системами. Когда что-то и идёт не так, это обычно связано с электроникой или изнашиваемыми элементами, а не с основными неисправностями трансмиссии.
Читайте также

BMW 5 серии

  • Оценка надежности JD Power: 77
  • Худший год для покупки подержанного автомобиля: 2003
Аутсайдер рейтинга — не из-за плохих моторов, а из-за избытка новых технологий, говорят специалисты.
Проблемы с надежностью здесь обычно сосредоточены вокруг программного обеспечения, датчиков и интеграции, а не механических неисправностей. 5-я серия — это все еще комфортный, функциональный и компетентный роскошный седан, но требует от своего владельца больше с точки зрения обновлений, устранения неисправностей и терпения.

Вывод

Самые надежные BMW — это модели с проверенными двигателями и без чрезмерных техноэкспериментов. Чем проще конфигурация — тем спокойнее жизнь владельца.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems