Рейтинг надежности BMW — какие модели самые лучшие
BMW давно имеет репутацию бренда с мощными моторами и сложными технологиями. Делимся рейтингом надежности моделей производителя по версии JD Power.
Об этом пишет издание TopSpeed.
BMW 7 серии
- Оценка надежности JD Power: 86
- Худшие годы для покупки подержанных автомобилей: 2002, 2003
Неожиданный лидер рейтинга. Флагманский седан оказался более надежным, чем от него ждали. Несмотря на сложные настройки и кучу электроники, модель показывает стабильную работу — без массовых проблем.
«Надежность здесь заключается не в меньшем количестве деталей; говорится, что BMW наконец-то научилась обращаться со сложными элементами», — говорят эксперты TopSpeed.
BMW 8 серии
- Оценка надежности JD Power: 85
- Худший год для покупки подержанного автомобиля: 2018
Дорогая и не слишком массовая модель, что играет ей на руку. Здесь нет резких технических экспериментов — используются знакомые моторы и проверенные коробки.
Что касается надежности, 8-я серия имеет преимущество в том, что является малосерийным продуктом премиум-класса. Это недешевый автомобиль, но он удивительно стабилен, особенно учитывая высокую производительность, отмечают специалисты.
BMW 4 серии
- Оценка надежности JD Power: 84
- Худший год для покупки подержанного автомобиля: 2016
Двигатели B48 и B58 зарекомендовали себя как одни из самых надежных современных силовых установок BMW, особенно при условии, что они остаются в заводском состоянии и обслуживаются по графику.
Ощущения от автомобиля: спортивный, но не хлипкий, и современный, но не экспериментальный. Этот баланс отчетливо проявляется в оценке надежности.
BMW 3 серии
- Оценка надежности JD Power: 81
- Худшие годы для покупки подержанных автомобилей: 2006−2011
Классика бренда, но с нюансом. Технически модель надежная, однако ее часто эксплуатируют жестче — с активной ездой и большим пробегом. Поэтому общая оценка ниже, чем могла быть — не из-за конструкции, а из-за стиля использования.
BMW 2 серии
- Оценка надежности JD Power: 81
- Худшие годы для покупки подержанных автомобилей: 2014, 2015
2-я серия, как правило, имеет хорошие показатели надежности, поскольку она относительно легкая, простая и не перегружена роскошными системами. Когда что-то и идёт не так, это обычно связано с электроникой или изнашиваемыми элементами, а не с основными неисправностями трансмиссии.
BMW 5 серии
- Оценка надежности JD Power: 77
- Худший год для покупки подержанного автомобиля: 2003
Аутсайдер рейтинга — не из-за плохих моторов, а из-за избытка новых технологий, говорят специалисты.
Проблемы с надежностью здесь обычно сосредоточены вокруг программного обеспечения, датчиков и интеграции, а не механических неисправностей. 5-я серия — это все еще комфортный, функциональный и компетентный роскошный седан, но требует от своего владельца больше с точки зрения обновлений, устранения неисправностей и терпения.
Вывод
Самые надежные BMW — это модели с проверенными двигателями и без чрезмерных техноэкспериментов. Чем проще конфигурация — тем спокойнее жизнь владельца.
