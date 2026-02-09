0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько работает аккумулятор электромобиля: новые данные исследователей

Технологии&Авто
14
Средняя деградация аккумуляторов составляет 2,3% в год.
Средняя деградация аккумуляторов составляет 2,3% в год.
Многие скептически относятся к электромобилям из-за опасений насчет долговечности аккумуляторов, считая их самым слабым местом таких машин.
Новое исследование показывает, что эти опасения во многом преувеличены и не отражают того, как электромобили ведут себя на практике.

Результаты исследования

Компания Geotab проанализировала данные из более 22 700 электромобилей. Средняя деградация аккумуляторов составила 2,3% в год, что соответствует сроку службы около 13 лет до понижения емкости примерно до 75% от начального уровня.

Сравнение со сроком владения автомобилем

Для сравнения, средний срок владения автомобилем в США составляет около восьми лет. Это означает, что большинство владельцев продадут машину задолго до того, как износ батареи станет заметно влиять на повседневное использование, что делает электромобили вполне практичным и долгосрочным выбором.
Geotab также отмечает, что скорость деградации зависит от климата, стиля вождения и привычек зарядки. Частое использование быстрой зарядки ускоряет износ сильнее, поскольку в таком случае повышается температура аккумулятора.
По материалам:
gsminfo
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems