Сколько работает аккумулятор электромобиля: новые данные исследователей Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Средняя деградация аккумуляторов составляет 2,3% в год.

Многие скептически относятся к электромобилям из-за опасений насчет долговечности аккумуляторов, считая их самым слабым местом таких машин.

Новое исследование показывает, что эти опасения во многом преувеличены и не отражают того, как электромобили ведут себя на практике.

Результаты исследования

Компания Geotab проанализировала данные из более 22 700 электромобилей. Средняя деградация аккумуляторов составила 2,3% в год, что соответствует сроку службы около 13 лет до понижения емкости примерно до 75% от начального уровня.

Сравнение со сроком владения автомобилем

Для сравнения, средний срок владения автомобилем в США составляет около восьми лет. Это означает, что большинство владельцев продадут машину задолго до того, как износ батареи станет заметно влиять на повседневное использование, что делает электромобили вполне практичным и долгосрочным выбором.

Geotab также отмечает, что скорость деградации зависит от климата, стиля вождения и привычек зарядки. Частое использование быстрой зарядки ускоряет износ сильнее, поскольку в таком случае повышается температура аккумулятора.

gsminfo По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.