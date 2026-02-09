Сколько работает аккумулятор электромобиля: новые данные исследователей
Многие скептически относятся к электромобилям из-за опасений насчет долговечности аккумуляторов, считая их самым слабым местом таких машин.
Новое исследование показывает, что эти опасения во многом преувеличены и не отражают того, как электромобили ведут себя на практике.
Результаты исследования
Компания Geotab проанализировала данные из более 22 700 электромобилей. Средняя деградация аккумуляторов составила 2,3% в год, что соответствует сроку службы около 13 лет до понижения емкости примерно до 75% от начального уровня.
Сравнение со сроком владения автомобилем
Для сравнения, средний срок владения автомобилем в США составляет около восьми лет. Это означает, что большинство владельцев продадут машину задолго до того, как износ батареи станет заметно влиять на повседневное использование, что делает электромобили вполне практичным и долгосрочным выбором.
Geotab также отмечает, что скорость деградации зависит от климата, стиля вождения и привычек зарядки. Частое использование быстрой зарядки ускоряет износ сильнее, поскольку в таком случае повышается температура аккумулятора.
