Запуск 5G в Украине: НКЭК согласовала частоты для операторов и спецсвязи ВСУ 09.02.2026

В Украине обновили план радиочастот для внедрения 5G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), согласовала правительственный проект изменений в План распределения радиочастотного ресурса. Это решение является ключевым этапом подготовки к введению связи пятого поколения в Украине.

Новый подход к распределению частот 700 МГц

Согласно обновленному документу, государство существенно пересмотрело подход к распределению частот в диапазоне 700 МГц. Вместо предыдущих планов под 5G выделят полосы по 30 МГц в диапазонах 703−733 МГц и 758−788 МГц.

Это расширение позволяет сформировать три равноценных лицензии (лоты) по 10 МГц каждая.

Такой шаг гарантирует конкурентные условия для всех игроков большой тройки — «Киевстар», Vodafone Ukraine и lifecell. Операторы смогут приступить к освоению этих частот уже во второй половине 2026 года.

Диапазон 3,5 ГГц

Кроме того, в план добавлен диапазон 3450−3750 МГц, где сейчас продолжаются тестирования технологии в пилотных городах (Львов, Бородянка). Здесь также предусмотрены три лота по 100 МГц, однако тендеры состоятся только после подтверждения совместимости с радиоэлектронными средствами Вооруженных сил Украины.

Отдельным стратегическим направлением станет внедрение частных защищенных сетей 4G и 5G (Private Networks) для нужд обороны.

Опираясь на стандарты НАТО, такие сети обеспечат военным надежный канал для передачи потокового видео, телеметрии и голосовых команд в реальном времени.

Использование специального шифрования и закрытых протоколов позволит мобильным командным пунктам эффективно управлять подразделениями даже в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, делая невозможным перехват сигнала врагом.

