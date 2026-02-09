0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Запуск 5G в Украине: НКЭК согласовала частоты для операторов и спецсвязи ВСУ

Технологии&Авто
7
В Украине обновили план радиочастот для внедрения 5G
В Украине обновили план радиочастот для внедрения 5G
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), согласовала правительственный проект изменений в План распределения радиочастотного ресурса. Это решение является ключевым этапом подготовки к введению связи пятого поколения в Украине.

Новый подход к распределению частот 700 МГц

Согласно обновленному документу, государство существенно пересмотрело подход к распределению частот в диапазоне 700 МГц. Вместо предыдущих планов под 5G выделят полосы по 30 МГц в диапазонах 703−733 МГц и 758−788 МГц.
Это расширение позволяет сформировать три равноценных лицензии (лоты) по 10 МГц каждая.
Такой шаг гарантирует конкурентные условия для всех игроков большой тройки — «Киевстар», Vodafone Ukraine и lifecell. Операторы смогут приступить к освоению этих частот уже во второй половине 2026 года.

Диапазон 3,5 ГГц

Кроме того, в план добавлен диапазон 3450−3750 МГц, где сейчас продолжаются тестирования технологии в пилотных городах (Львов, Бородянка). Здесь также предусмотрены три лота по 100 МГц, однако тендеры состоятся только после подтверждения совместимости с радиоэлектронными средствами Вооруженных сил Украины.
Отдельным стратегическим направлением станет внедрение частных защищенных сетей 4G и 5G (Private Networks) для нужд обороны.
Читайте также
Опираясь на стандарты НАТО, такие сети обеспечат военным надежный канал для передачи потокового видео, телеметрии и голосовых команд в реальном времени.
Использование специального шифрования и закрытых протоколов позволит мобильным командным пунктам эффективно управлять подразделениями даже в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, делая невозможным перехват сигнала врагом.
По материалам:
gsminfo
КиевстарVodafoneLifecellМобильный интернет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems