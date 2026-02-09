Запуск 5G в Украине: НКЭК согласовала частоты для операторов и спецсвязи ВСУ
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), согласовала правительственный проект изменений в План распределения радиочастотного ресурса. Это решение является ключевым этапом подготовки к введению связи пятого поколения в Украине.
Новый подход к распределению частот 700 МГц
Согласно обновленному документу, государство существенно пересмотрело подход к распределению частот в диапазоне 700 МГц. Вместо предыдущих планов под 5G выделят полосы по 30 МГц в диапазонах 703−733 МГц и 758−788 МГц.
Это расширение позволяет сформировать три равноценных лицензии (лоты) по 10 МГц каждая.
Такой шаг гарантирует конкурентные условия для всех игроков большой тройки — «Киевстар», Vodafone Ukraine и lifecell. Операторы смогут приступить к освоению этих частот уже во второй половине 2026 года.
Диапазон 3,5 ГГц
Кроме того, в план добавлен диапазон 3450−3750 МГц, где сейчас продолжаются тестирования технологии в пилотных городах (Львов, Бородянка). Здесь также предусмотрены три лота по 100 МГц, однако тендеры состоятся только после подтверждения совместимости с радиоэлектронными средствами Вооруженных сил Украины.
Отдельным стратегическим направлением станет внедрение частных защищенных сетей 4G и 5G (Private Networks) для нужд обороны.
Опираясь на стандарты НАТО, такие сети обеспечат военным надежный канал для передачи потокового видео, телеметрии и голосовых команд в реальном времени.
Использование специального шифрования и закрытых протоколов позволит мобильным командным пунктам эффективно управлять подразделениями даже в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, делая невозможным перехват сигнала врагом.
Поделиться новостью
Также по теме
Запуск 5G в Украине: НКЭК согласовала частоты для операторов и спецсвязи ВСУ
Anthropic обновила Opus до версии 4.6: что изменилось
Рейтинг самых популярных подержанных авто из-за рубежа
Как выбрать номерной знак при регистрации авто: бесплатные и платные комбинации
Названы крупнейшие автомобильные рынки ЕС
Anker представила зарядную станцию Solix C2000 Gen 2