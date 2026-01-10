0 800 307 555
В 2026 году Neuralink начнет массово производить мозговые импланты

В 2026 году Neuralink начнет массово производить мозговые импланты
В 2026 году Neuralink начнет массово производить мозговые импланты
Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску и занимающаяся производством имплантатов для мозга, начнет «массовое производство» устройств для интерфейса «мозг-компьютер» и перейдет к полностью автоматизированной хирургической процедуре в 2026 году.
Об этом заявил Маск в среду в сообщении на социальной платформе X, передает Reuters.
Имплантат предназначен для помощи людям с такими заболеваниями, как травма спинного мозга.
Первый пациент использовал его для игры в видеоигры, просмотра Интернета, публикации в социальных сетях и перемещения курсора на ноутбуке.
Компания начала испытание своего имплантата мозга на людях в 2024 году после устранения замечаний по безопасности, высказанных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, которое поначалу отклонило ее заявку в 2022 году.
В сентябре Neuralink сообщила, что 12 человек во всем мире с тяжелым параличом получили ее имплантаты мозга и использовали их для управления цифровыми и физическими инструментами с помощью мыслей.
В июне компания также привлекла 650 миллионов долларов в рамках раунда финансирования.
По материалам:
dev.ua
