В 2026 году Neuralink начнет массово производить мозговые импланты

Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску и занимающаяся производством имплантатов для мозга, начнет «массовое производство» устройств для интерфейса «мозг-компьютер» и перейдет к полностью автоматизированной хирургической процедуре в 2026 году.

Об этом заявил Маск в среду в сообщении на социальной платформе X, передает Reuters.

Имплантат предназначен для помощи людям с такими заболеваниями, как травма спинного мозга.

Первый пациент использовал его для игры в видеоигры, просмотра Интернета, публикации в социальных сетях и перемещения курсора на ноутбуке.

Компания начала испытание своего имплантата мозга на людях в 2024 году после устранения замечаний по безопасности, высказанных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, которое поначалу отклонило ее заявку в 2022 году.

В сентябре Neuralink сообщила, что 12 человек во всем мире с тяжелым параличом получили ее имплантаты мозга и использовали их для управления цифровыми и физическими инструментами с помощью мыслей.

В июне компания также привлекла 650 миллионов долларов в рамках раунда финансирования.

