Эксперты назвали 4 кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание

Технологии&Авто
20
Эксперты назвали 4 кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание
Эксперты назвали 4 кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание
Найти кроссовер с высокой безопасностью, современными технологиями и просторным салоном по доступной цене не так-то просто. Однако в продаже все еще можно найти подобные модели.
В GoBankingRates назвали 4 кроссовера 2025 года, на которые следует обратить внимание. По мнению экспертов, это одни из самых лучших моделей в своих сегментах.

Kia Niro

Автомобильный эксперт и основатель EVhype Роб Диллан заявил, что Kia Niro незаслуженно обделен вниманием. Он поделился, что этот кроссовер предлагает очень низкий расход топлива и практичный интерьер.
«Пока потребители тяготеют к большим автомобилям, однако Kia Niro невероятно эффективен и легко паркуется, а также является одним из самых удобных автомобилей для повседневной езды, стоимость которого не превышает 35 000 долларов», — сказал эксперт.
Владелец German Car Depot Алан Гельфанд добавил, что причиной недостаточно высоких продаж этой модели являются предпочтения покупателей.
Он отметил, что Kia Niro предлагается с гибридной силовой установкой или полностью электрическом исполнении, из-за чего покупателям трудно определиться.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos является конкурентом Honda HR-V, Mazda CX-30, Subaru Crosstrek и Buick Encore GX. Это одна из причин, почему потенциальные покупатели часто игнорируют этот кроссовер.
По словам Диллана, Volkswagen Taos удивительно комфортен для своего класса, а также имеет низкий расход горючего.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner может показаться довольно дорогим автомобилем, но это настоящий среднеразмерный внедорожник, славящийся своей надежностью. Диллан заявил, что эта модель может показаться устаревшей, но на нее следует обратить внимание.

Subaru Outback

Диллан рассказал, что владельцы Subaru Outback могут достаточно много лет не расставаться со своим кроссовером. Он объяснил, что в этом награда высокой надежности модели.
По материалам:
УНІАН
Авто
