ТОП-13 лучших автомобилей для начинающих водителей

Эксперты SlashGear назвали 13 автомобилей, которые идеально подходят для начинающих водителей.

Многие эксперты рекомендуют выбирать недорогие и легкие в управлении модели, к которым новички смогут быстро привыкнуть.

В рейтинг вошли разные автомобили, включая компактные Mazda 3, Kia Soul и Toyota Yaris.

Также эксперты призвали обратить внимание на гибридный Toyota Prius, у которого низкий расход горючего.

В издании добавили, что Mazda MX-5 — один из лучших спорткаров для начинающих водителей. Это довольно недорогая модель с приятной управляемостью.

