ТОП-13 лучших автомобилей для начинающих водителей

Технологии&Авто
49
Эксперты SlashGear назвали 13 автомобилей, которые идеально подходят для начинающих водителей.
Многие эксперты рекомендуют выбирать недорогие и легкие в управлении модели, к которым новички смогут быстро привыкнуть.
В рейтинг вошли разные автомобили, включая компактные Mazda 3, Kia Soul и Toyota Yaris.
Также эксперты призвали обратить внимание на гибридный Toyota Prius, у которого низкий расход горючего.
В издании добавили, что Mazda MX-5 — один из лучших спорткаров для начинающих водителей. Это довольно недорогая модель с приятной управляемостью.
Ранее эксперты назвали автомобили с двигателями, которые практически невозможно уничтожить. Современные автомобили становятся все более «умными», но прогресс не всегда означает долговечность. Несмотря на большое количество электроники, надежность двигателя часто зависит не от технологических фишек, а от конструкции, которая уже годами доказывает свою выносливость.
Напомним, 8 декабря в ВР зарегистрировали законопроект № 14280 «О внесении изменений в Закон Украины „Об автомобильном транспорте“ относительно гармонизации требований к режимам труда и отдыха водителей и использования тахографов со стандартами Европейского Союза».
Транспортные средства, которые осуществляют перевозку пассажиров или грузов и имеют общую разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн или предназначены для перевозки более 9 человек, включая водителя, должны будут оборудоваться цифровыми или умными тахографами. Данные тахографа станут официальной информацией, используемой для контроля режимов труда и отдыха водителей, расследования ДТП, а также для привлечения к ответственности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
