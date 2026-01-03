ТОП-13 лучших автомобилей для начинающих водителей
Эксперты SlashGear назвали 13 автомобилей, которые идеально подходят для начинающих водителей.
Многие эксперты рекомендуют выбирать недорогие и легкие в управлении модели, к которым новички смогут быстро привыкнуть.
В рейтинг вошли разные автомобили, включая компактные Mazda 3, Kia Soul и Toyota Yaris.
Также эксперты призвали обратить внимание на гибридный Toyota Prius, у которого низкий расход горючего.
В издании добавили, что Mazda MX-5 — один из лучших спорткаров для начинающих водителей. Это довольно недорогая модель с приятной управляемостью.
