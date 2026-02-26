ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире
Несмотря на всеобщее снижение продаж, Tesla Model Y сохраняет первенство среди кроссоверов в мире.
Такие данные обнародовала аналитическая компания Focus2Move в ежегодном исследовании.
Доля рынка Model Y составила 2,5%, хотя объемы продаж сократились на 9,4% по сравнению с 2024 годом. Эксперты объясняют успех комбинацией:
- большого запаса хода;
- высокого уровня безопасности;
- современных технологий;
- стабильного интереса к бренду Tesla, Inc.
На втором месте оказался Toyota RAV4 (2,4% рынка, падение на 1,4%), а Honda CR-V занял третье место благодаря надежности и практичности.
В то же время самый большой прирост показал Chevrolet Equinox — +31,5% по сравнению с прошлым годом. Популярность модели объясняют конкурентной ценой, просторным салоном и современным оснащением.
ТОП-10 самых популярных SUV в мире
Общий рейтинг выглядит так:
- Tesla Model Y
- Toyota RAV4
- Honda CR-V
- Hyundai Tucson
- Volkswagen Tiguan
- Kia Sportage
- Honda HR-V
- Mazda CX-5
- Chevrolet Equinox
- Mercedes-Benz GLC
Ранее мы сообщали, что эксперты называли 4 кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание. По их мнению, это одни из самых лучших моделей в своих сегментах.
