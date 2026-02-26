ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Tesla Model Y возглавила рейтинг кроссоверов, electro-motors.top

Несмотря на всеобщее снижение продаж, Tesla Model Y сохраняет первенство среди кроссоверов в мире.

Такие данные обнародовала аналитическая компания Focus2Move в ежегодном исследовании.

Доля рынка Model Y составила 2,5%, хотя объемы продаж сократились на 9,4% по сравнению с 2024 годом. Эксперты объясняют успех комбинацией:

большого запаса хода;

высокого уровня безопасности;

современных технологий;

стабильного интереса к бренду Tesla, Inc.

На втором месте оказался Toyota RAV4 (2,4% рынка, падение на 1,4%), а Honda CR-V занял третье место благодаря надежности и практичности.

В то же время самый большой прирост показал Chevrolet Equinox — +31,5% по сравнению с прошлым годом. Популярность модели объясняют конкурентной ценой, просторным салоном и современным оснащением.

ТОП-10 самых популярных SUV в мире

Общий рейтинг выглядит так:

Tesla Model Y Toyota RAV4 Honda CR-V Hyundai Tucson Volkswagen Tiguan Kia Sportage Honda HR-V Mazda CX-5 Chevrolet Equinox Mercedes-Benz GLC

