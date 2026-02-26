0 800 307 555
ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире

Технологии&Авто
30
Tesla Model Y возглавила рейтинг кроссоверов
Tesla Model Y возглавила рейтинг кроссоверов, electro-motors.top
Несмотря на всеобщее снижение продаж, Tesla Model Y сохраняет первенство среди кроссоверов в мире.
Такие данные обнародовала аналитическая компания Focus2Move в ежегодном исследовании.
Доля рынка Model Y составила 2,5%, хотя объемы продаж сократились на 9,4% по сравнению с 2024 годом. Эксперты объясняют успех комбинацией:
  • большого запаса хода;
  • высокого уровня безопасности;
  • современных технологий;
  • стабильного интереса к бренду Tesla, Inc.
На втором месте оказался Toyota RAV4 (2,4% рынка, падение на 1,4%), а Honda CR-V занял третье место благодаря надежности и практичности.
В то же время самый большой прирост показал Chevrolet Equinox — +31,5% по сравнению с прошлым годом. Популярность модели объясняют конкурентной ценой, просторным салоном и современным оснащением.

ТОП-10 самых популярных SUV в мире

Общий рейтинг выглядит так:
  1. Tesla Model Y
  2. Toyota RAV4
  3. Honda CR-V
  4. Hyundai Tucson
  5. Volkswagen Tiguan
  6. Kia Sportage
  7. Honda HR-V
  8. Mazda CX-5
  9. Chevrolet Equinox
  10. Mercedes-Benz GLC
Ранее мы сообщали, что эксперты называли 4 кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание. По их мнению, это одни из самых лучших моделей в своих сегментах.
По материалам:
Finance.ua
АвтоКроссовер
