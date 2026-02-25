0 800 307 555
Как мороз влияет на запас хода электромобиля

С приходом холодов владельцы электромобилей все чаще замечают, что авто тратит больше энергии, а реальный пробег сокращается. Как отмечает autodosug, это не субъективное ощущение — низкие температуры действительно влияют на эффективность литий-ионных батарей.
Главная причина быстрой разрядки батарей в мороз — физика химических процессов. При низких температурах реакции внутри аккумулятора замедляются, растет внутреннее сопротивление, а движение ионов между анодом и катодом становится менее активным. В результате батарея отдает энергию менее эффективно.
Дополнительная часть заряда тратится на обогрев салона и поддержание оптимальной температуры батареи. Это особенно заметно в холодное время года, когда электромобиль использует климатические системы, что прямо влияет на реальный запас хода.
Данные тестов показывают серьезное снижение эффективности. Аналитики Recurrent отмечают, что средний электромобиль зимой хранит около 78% максимального запаса хода, некоторые модели — до 88%.
Тесты AAA показали, что при -6 °C батарея может потерять 10−12% пробега без климат-контроля и до 40% с включенным обогревом.
Особую роль играет отсутствие «избыточного» тепла, которое есть у автомобилей с ДВС. В электромобилях обогрев салона, сидений и стекла питается непосредственно от батареи, что значительно увеличивает энергопотребление. Современные системы терморегуляции могут подогревать аккумулятор перед поездкой, но это тоже требует дополнительной электроэнергии.
