ТОП-5 самых сложных авто всех времен

Автомобильная индустрия создала многочисленные модели, ставшие образцами инженерной сложности и технологических инноваций. Эксперты составили рейтинг транспортных средств, где конструкторы решили ввести максимальное количество доступных технологий в один автомобиль.

Об этом пишет SlashGear.

1. Mazda 626 4WS

Система четырехколесного управления 4WS на Mazda 626 1988 выпуска включала механические, гидравлические и электронные компоненты одновременно. Специальный блок управления и датчики скорости производили расчеты на основе скорости автомобиля, а не угла поворота руля. Система обеспечивала до пяти градусов поворота задних колес для улучшения маневренности на низкой скорости и высокой стабильности. В отличие от Honda Prelude того времени, система Mazda оказалась самой сложной из-за сочетания разных типов компонентов.

2. Volkswagen Phaeton

Volkswagen Phaeton создавался как флагманский седан с особыми требованиями: автомобиль должен был двигаться со скоростью 250 км/ч в течение 24 часов подряд при наружной температуре 49 градусов Цельсия, поддерживая температуру в салоне на уровне 21 градуса. Модель получила полный привод как стандарт, двигатель V8 и опционный W-12, способный разогнать автомобиль до 299 км/ч. Разработка обошлась в 1,4 миллиарда долларов в начале 2000-х годов, а производство велось вручную на заводе Transparent Factory в Германии. Volkswagen получил 100 новых патентов при создании Phaeton.

3. Lamborghini LM 002

Lamborghini LM 002 весом 3 076 килограммов оснащался атмосферным 5-литровым V12 от Countach с шестью карбюраторами Weber, нуждающимися в специальной защите для внедорожной эксплуатации. Система полного привода включала три блокировочных дифференциала, что позволяло двигаться по бездорожью, однако автомобиль разгонялся до 201 км/ч на шоссе. Шасси производилось из трубчатой ​​стали и оснащалось композитными панелями кузова. Тормозная система передних колес использовала двойные суппорты, тогда как задние колеса имели барабанные тормоза.

4. Mercedes-Benz S600 (W220)

Mercedes-Benz S600 серии W220 начала 2000-х годов комплектовался 5,8-литровым V12 и гидравлической системой активного контроля кузова Active Body Control, пневматической подвеской Airmatic и электронно управляемыми адаптивными амортизаторами. Модель стала первым S-Class с полным приводом, первым автомобилем в мире с безключевым запуском и адаптивным круиз-контролем. Mercedes-Benz получил 340 патентов при разработке W220 S-Class, а система управления включала 40 электронных блоков, соединенных через три волоконно-оптических канала.

5. Nissan GT-R

Nissan GT-R выпускался в течение 18 лет и получил новую платформу с независимой трансмиссией на базе полного привода, которая считалась автомобильной новинкой из-за двойной конфигурации карданного вала из карбона. Система ATTESSA-ETS AWD сочетала электронные датчики с гидравлически управляемыми сцеплениями для управления распределением крутящего момента между передней и задней осью. Угол наклона коленчатого вала изменялся точно между нулем и одним градусом при ускорении для предотвращения потерь мощности. Кузов и подвеска собирались на специальном стапеле, как у гоночных автомобилей.

