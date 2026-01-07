0 800 307 555
ру
xAI Илона Маска запустила Grok Business и Enterprise для компаний

Технологии&Авто
21
Компания xAI, основанная Илоном Маском, объявила о запуске корпоративных тарифов Grok Business и Grok Enterprise — версий AI-ассистента Grok для командного и enterprise-использования.
Новые планы ориентированы на бизнес-пользователей и предлагают расширенные административные инструменты, гарантии конфиденциальности и изоляцию данных.

Что входит в Grok Business и Enterprise

Тариф Grok Business стоит $30 за пользователя в месяц и предназначен для малых и средних команд, сообщает Venture Beat. Он включает:
  • общий доступ к моделям Grok 3, Grok 4 и Grok 4 Heavy;
  • централизованное управление пользователями;
  • аналитику использования;
  • интеграцию с Google Drive с учетом прав доступа к файлам;
  • ответы со ссылками на источники и предварительным просмотром цитат.
Grok Enterprise (цена публично не раскрывается) рассчитан на крупные организации и добавляет:
  • поддержку Single Sign-On (SSO);
  • синхронизацию директорий (SCIM);
  • верификацию домена;
  • ролевую модель доступа;
  • мониторинг использования в реальном времени из единой консоли.

Enterprise Vault и безопасность данных

Для клиентов Grok Enterprise xAI также представила дополнение Enterprise Vault, обеспечивающее физическую и логическую изоляцию от потребительской инфраструктуры компании. Vault включает:
  • выделенный data plane;
  • шифрование на уровне приложений;
  • управляемые клиентом ключи шифрования (CMEK).
В xAI заявляют, что все тарифные планы Grok отвечают требованиям SOC 2, GDPR и CCPA, а данные пользователей не используются для обучения моделей.
Анонс корпоративных тарифов прошел на фоне масштабной критики публичной версии Grok. В конце 2025 г. пользователи X (бывший Twitter) начали массово сообщать о возможности создания несанкционированных AI-сгенерированных изображений.
Выход Grok Business и Enterprise означает выход xAI на конкурентный рынок корпоративных решений AI. Для сравнения:
  • ChatGPT Team от OpenAI и Claude Team от Anthropic стоят $25 за пользователя в месяц;
  • AI-инструменты Google Gemini входят в пакеты Google Workspace, которые стартуют от $14 в месяц (enterprise-цены не раскрываются).
xAI делает ставку на дополнительную изоляцию данных через Vault и агентные возможности Grok для работы с документами и проектами.
multi app
