xAI Илона Маска запустила Grok Business и Enterprise для компаний

Компания xAI, основанная Илоном Маском, объявила о запуске корпоративных тарифов Grok Business и Grok Enterprise — версий AI-ассистента Grok для командного и enterprise-использования.

Новые планы ориентированы на бизнес-пользователей и предлагают расширенные административные инструменты, гарантии конфиденциальности и изоляцию данных.

Что входит в Grok Business и Enterprise

Тариф Grok Business стоит $30 за пользователя в месяц и предназначен для малых и средних команд, сообщает Venture Beat . Он включает:

общий доступ к моделям Grok 3, Grok 4 и Grok 4 Heavy;

централизованное управление пользователями;

аналитику использования;

интеграцию с Google Drive с учетом прав доступа к файлам;

ответы со ссылками на источники и предварительным просмотром цитат.

Grok Enterprise (цена публично не раскрывается) рассчитан на крупные организации и добавляет:

поддержку Single Sign-On (SSO);

синхронизацию директорий (SCIM);

верификацию домена;

ролевую модель доступа;

мониторинг использования в реальном времени из единой консоли.

Enterprise Vault и безопасность данных

Для клиентов Grok Enterprise xAI также представила дополнение Enterprise Vault, обеспечивающее физическую и логическую изоляцию от потребительской инфраструктуры компании. Vault включает:

выделенный data plane;

шифрование на уровне приложений;

управляемые клиентом ключи шифрования (CMEK).

В xAI заявляют, что все тарифные планы Grok отвечают требованиям SOC 2, GDPR и CCPA, а данные пользователей не используются для обучения моделей.

Анонс корпоративных тарифов прошел на фоне масштабной критики публичной версии Grok. В конце 2025 г. пользователи X (бывший Twitter) начали массово сообщать о возможности создания несанкционированных AI-сгенерированных изображений.

Выход Grok Business и Enterprise означает выход xAI на конкурентный рынок корпоративных решений AI. Для сравнения:

ChatGPT Team от OpenAI и Claude Team от Anthropic стоят $25 за пользователя в месяц;

AI-инструменты Google Gemini входят в пакеты Google Workspace, которые стартуют от $14 в месяц (enterprise-цены не раскрываются).

xAI делает ставку на дополнительную изоляцию данных через Vault и агентные возможности Grok для работы с документами и проектами.

