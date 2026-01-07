0 800 307 555
BMW отзывает тысячи авто из-за произвольного вращения руля

BMW объявила об отзыве 36 922 кроссоверов X3 2025−2026 годов выпуска из-за программного сбоя в системе вождения, который может приводить к самопроизвольным поворотам руля.
Об этом сообщает CarScoops.
В документах, представленных Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), отмечено, что проблема может быть связана с программным обеспечением рулевой системы, которое работает ненадежно.
Проблема проявляется, если один из двух каналов датчика крутящего момента рулевого колеса выходит из строя, когда автомобиль стоит на месте, например, при запуске или остановке. ПО может не обнаружить неисправность должным образом, что в редких случаях может привести к движению руля без вмешательства водителя.
BMW уже готовит обновление программного обеспечения, которое устранит проблему дистанционно, без необходимости посещать дилерский центр. В то же время владельцы по желанию могут назначить бесплатный визит в сервис.
