Samsung Galaxy Z TriFold: первый подробный обзор складного смартфона (видео)

На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе компания Samsung впервые продемонстрировала новый складной смартфон Galaxy Z TriFold, получивший значительное внимание со стороны журналистов и технологических экспертов.

Об этом рассказывает Резонанс.

Особенности Galaxy Z TriFold

Galaxy Z TriFold — это инновационный смартфон, который в разложенном виде очень тонкий и оснащен ярким AMOLED-дисплеем. На сегодняшний день устройство официально доступно только на рынке Южной Кореи, где его ограниченный релиз состоялся 12 декабря.

Первые обзоры известных технологических обозревателей, в частности Mrwhosetheboss, уже появились в сети, а Mashable предоставило возможность подробно ознакомиться с устройством во время выставки.

«Этот телефон ближе всего, как мы когда-либо подходили к трехсложным планшетам из „Мира Дикого Запада“ (Westworld), которые часто считаются идеальным форм-фактором для складных устройств будущего. Это также немного неудача для Apple, которая еще не выпустила на рынок свой, по слухам, iPhone Fold», — говорится в публикации.

Визия Samsung и перспективы на рынке

Во время мероприятия CES First Look, которое состоялось 4 января в отеле Wynn Las Vegas, Samsung очертил свои планы на 2026 год, отметив стремление стать незаменимым спутником в повседневной жизни пользователей благодаря инновациям в сфере искусственного интеллекта.

На стенде компании были представлены новейшие телевизоры, бытовая техника и умные устройства для дома на базе ИИ, однако именно Galaxy Z TriFold стал центральной темой обсуждений среди гостей мероприятия.

Уникальный форм-фактор смартфона требует определенного привыкания — пользователям нужно научиться складывать его особым образом. В сложенном состоянии устройство толще большинства современных смартфонов, однако в разложенном виде отличается эргономичностью и качеством экрана.

Ожидается, что цена Galaxy Z TriFold для рынка США составит около 2500 долларов, что делает его самым дорогим смартфоном от Samsung на сегодня. Это подчеркивает премиальные возможности устройства и его ориентацию на самых прогрессивных пользователей.

