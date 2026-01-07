0 800 307 555
AMD представила новые процессоры Ryzen для геймеров и профессионалов

Технологии&Авто
На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе компания AMD представила новое поколение процессоров, сделав ставку на игровую производительность и интеграцию искусственного интеллекта.
Об этом сообщает The Verge.
Компания представила улучшенную версию своего популярного игрового процессора Ryzen 7 9800X3D. Новая модель предлагает тот же 8-ядерный/16-поточный процессор, что и 9800X3D, но работает на еще более высоких тактовых частотах.
«Мы доработали наш лучший игровой процессор в мире и увеличили тактовую частоту до 5,6 ГГц», — цитирует руководителя подразделения клиентских процессоров AMD Рахула Тику The Verge. Новый процессор на 7% эффективнее предыдущей модели.
AMD утверждает, что ее 9850X3D на 60% быстрее Intel Core Ultra 9 285K у Baldur's Gate 3 и более чем на 45% - у Hogwarts Legacy и Counter-Strike 2.
Председатель совета директоров и генеральный директор AMD Лиза Су анонсировала новый мини-ПК под названием AMD Ryzen AI Halo, разработанный специально в качестве платформы для разработчиков искусственного интеллекта. Устройство построено на базе инновационных процессоров серии Ryzen AI Max Plus. Мини-ПК способен локально запускать до 200 млрд моделей параметров.
Его планируют представить во втором квартале 2026 года, а информация о ценах и коммерческой доступности будет обнародована «ближе к запуску».
По материалам:
Mind
